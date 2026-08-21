مقصودی:
برخورد قاطع با محتکران و گرانفروشان، ثبات در بازار را در پی دارد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: برخورد قاطع با محتکران و گرانفروشان، ثبات در بازار را در پی دارد.
به گزارش ایلنا، فاطمه مقصودی، با تأکید بر ضرورت برخورد جدی با اخلالگران اقتصادی گفت: در شرایط فعلی، دولت باید با هرگونه احتکار، گرانفروشی و سوءاستفاده از معیشت مردم با قاطعیت برخورد کند تا آرامش و ثبات به بازار بازگردد.
وی افزود: دستگاههای نظارتی، بهویژه سازمان تعزیرات حکومتی، باید با حضور میدانی و مستمر، نظارت بر بازار را تشدید کنند و اجازه ندهند عدهای سودجو با احتکار کالا یا افزایش غیرمنطقی قیمتها، فشار بیشتری به مردم وارد کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: برخورد قانونی و بازدارنده با محتکران و گرانفروشان، علاوه بر حمایت از حقوق مصرفکنندگان، موجب افزایش اعتماد عمومی و ایجاد ثبات در بازار خواهد شد. هرگونه مماشات با متخلفان، زمینهساز تداوم نابسامانیهای اقتصادی است.
نماینده مردم بروجرد در مجلس تصریح کرد: دولت باید با هماهنگی وزارتخانههای اقتصادی، سازمان تعزیرات حکومتی و سایر دستگاههای نظارتی، سازوکارهای لازم برای کنترل بازار را بهکار گیرد و با متخلفان بدون اغماض برخورد کند.
این نماینده مجلس در پایان تأکید کرد: تأمین کالاهای اساسی، نظارت مستمر بر شبکه توزیع و برخورد قاطع با محتکران و گرانفروشان، سه ضلع اصلی ایجاد ثبات در بازار و حمایت از معیشت مردم به شمار میرود.