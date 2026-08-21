لک علیآبادی:
تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو به صورت جدی در کمیسیون بهداشت در حال پیگیری است
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه توجیه علت کمبود دارو، درد مردم را درمان نمیکند، گفت: مجلس و به ویژه کمیسیون بهداشت موضوع تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو را با جدیت دنبال میکنند و منتظر پاسخ مسئولان سازمان غذا و دارو هستیم اما در کنار بررسی و تحقیق و شنیدن توضیحات مسئولان، باید یک اقدام عملی و فوری برای رفع کمبود داروهای خاص و کنترل قیمت دارو انجام شود؛ چرا که توجیه کردن، مشکل مردم را حل نمیکند.
به گزارش ایلنا، روحالله لک علیآبادی، نایبرئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در واکنش به اظهارات رئیس سازمان غذا و دارو مبنی بر اینکه بروز کمبودهای دارویی نتیجه تصمیمات مقطعی نیست بلکه علت اختلال در روند انتقال ارز به شرکتهای خارجی بوده که باعث شد زنجیرهای از مشکلات در یک بازه ششماهه شکل بگیرد و آثار آن در فروردین و اردیبهشتماه نمایان شود، گفت: در حال حاضر کشور با مشکل کمبود و نبود برخی اقلام دارویی مواجه است و از سوی دیگر قیمت بعضی از داروها نیز به شکل سرسامآوری افزایش یافته است، توجیه کردن فایدهای ندارد و توجیه، مشکل مردم را حل نمیکند، ممکن است درباره علت کمبودها توضیح داده شود و گفته شود که مشکل از تأمین ارز نبوده و در روند انتقال ارز به شرکتهای خارجی اختلال ایجاد شده است، اما در نهایت مردم امروز با کمبود دارو و قیمتهای بالا مواجه هستند و باید برای این وضعیت کاری انجام شود.
لک علیآبادی ادامه داد: باید برای رفع مشکلات حوزه دارو کار عملیاتی انجام شود، مردم نیاز به دارو دارند و نمیتوان به بیماری که داروی خاص خود را پیدا نمیکند یا خانوادهای که توان پرداخت هزینه دارو را ندارد، صرفا درباره علت ایجاد مشکل توضیح داد.
وی با تاکید بر اینکه دارو با سایر کالاها تفاوت اساسی دارد، گفت: دارو مقولهای نیست که بتوان آن را به آینده موکول کرد، نمیتوان گفت خودرو است و مردم فعلا آن را نخرند و بعداً که قیمت پایین آمد، خریداری کنند؛ در مورد دارو چنین امکانی وجود ندارد، چرا که دارو مستقیما با جان و سلامت مردم ارتباط دارد و بیمار نمیتواند مصرف داروی خود را به آینده موکول کند.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: امروز خانوادهها برای تهیه دارو با مشکلات جدی مواجه هستند و بعضا تمام زندگی خود را هزینه میکنند تا بتوانند داروی مورد نیاز بیمار خود را تهیه کنند بنابراین وقتی درباره کمبود یا افزایش قیمت دارو صحبت میکنیم باید توجه داشته باشیم که این موضوع صرفا یک مسئله اقتصادی یا مربوط به بازار یک کالا نیست.
لک علیآبادی تصریح کرد: اینکه برخی اقلام دارویی در کشور وجود ندارد یا تهیه بعضی داروها با قیمتهای بسیار بالا برای مردم همراه شده، مسئلهای نیست که بتوان نسبت به آن بیتفاوت بود یا حل آن را به آینده موکول کرد و باید برای این وضعیت چارهاندیشی جدی شود.
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس دوازدهم در ادامه با اشاره به پیگیری موضوع تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو در مجلس، گفت: در نشستی که در سازمان غذا و دارو داشتیم، تحقیق و تفحص یکی از مصوبات جلسه بود و این موضوع در کمیسیون بهداشت و درمان به صورت جدی در حال پیگیری است و نمایندگان به ویژه اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با جدیت این موضوع را دنبال میکنند.
نایبرئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر اینکه در این موضوع نباید پیشداوری کرد، افزود: ما نمیخواهیم پیشداوری کنیم به همین دلیل منتظر پاسخ رئیس و مسئولان سازمان غذا و دارو هستیم تا موضوع را در کمیسیون مطرح و پاسخهای خود را ارائه کنند، اگر توضیحات سازمان قانعکننده باشد، طبیعتا مجلس نیز بر اساس آن نظر خواهد داد و تصمیمگیری خواهد کرد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه بررسی عملکرد سازمان غذا و دارو باید در کنار توجه به مشکلات واقعی مردم دنبال شود، گفت: فارغ از اینکه مسئولان سازمان چه توضیحاتی درباره علت ایجاد کمبودها ارائه خواهند کرد، آن چیزی که امروز واقعا در کف جامعه وجود دارد، کمبود شدید داروهای خاص و همچنین قیمتهای بالای دارویی است و باید اقدام و تصمیم عملی و فوری برای رفع کمبود داروهای خاص و کنترل قیمت دارو انجام شود.