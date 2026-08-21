تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو به صورت جدی در کمیسیون بهداشت در حال پیگیری است

لک علی‌آبادی ادامه داد: باید برای رفع مشکلات حوزه دارو کار عملیاتی انجام شود، مردم نیاز به دارو دارند و نمی‌توان به بیماری که داروی خاص خود را پیدا نمی‌کند یا خانواده‌ای که توان پرداخت هزینه دارو را ندارد، صرفا درباره علت ایجاد مشکل توضیح داد.

وی با تاکید بر اینکه دارو با سایر کالاها تفاوت اساسی دارد، گفت: دارو مقوله‌ای نیست که بتوان آن را به آینده موکول کرد، نمی‌توان گفت خودرو است و مردم فعلا آن را نخرند و بعداً که قیمت پایین آمد، خریداری کنند؛ در مورد دارو چنین امکانی وجود ندارد، چرا که دارو مستقیما با جان و سلامت مردم ارتباط دارد و بیمار نمی‌تواند مصرف داروی خود را به آینده موکول کند.

نایب‌ رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: امروز خانواده‌ها برای تهیه دارو با مشکلات جدی مواجه هستند و بعضا تمام زندگی خود را هزینه می‌کنند تا بتوانند داروی مورد نیاز بیمار خود را تهیه کنند بنابراین وقتی درباره کمبود یا افزایش قیمت دارو صحبت می‌کنیم باید توجه داشته باشیم که این موضوع صرفا یک مسئله اقتصادی یا مربوط به بازار یک کالا نیست.

لک علی‌آبادی تصریح کرد: اینکه برخی اقلام دارویی در کشور وجود ندارد یا تهیه بعضی داروها با قیمت‌های بسیار بالا برای مردم همراه شده، مسئله‌ای نیست که بتوان نسبت به آن بی‌تفاوت بود یا حل آن را به آینده موکول کرد و باید برای این وضعیت چاره‌اندیشی جدی شود.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس دوازدهم در ادامه با اشاره به پیگیری موضوع تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو در مجلس، گفت: در نشستی که در سازمان غذا و دارو داشتیم، تحقیق و تفحص یکی از مصوبات جلسه بود و این موضوع در کمیسیون بهداشت و درمان به صورت جدی در حال پیگیری است و نمایندگان به ویژه اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با جدیت این موضوع را دنبال می‌کنند.

نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر اینکه در این موضوع نباید پیش‌داوری کرد، افزود: ما نمی‌خواهیم پیش‌داوری کنیم به همین دلیل منتظر پاسخ رئیس و مسئولان سازمان غذا و دارو هستیم تا موضوع را در کمیسیون مطرح و پاسخ‌های خود را ارائه کنند، اگر توضیحات سازمان قانع‌کننده باشد، طبیعتا مجلس نیز بر اساس آن نظر خواهد داد و تصمیم‌گیری خواهد کرد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه بررسی عملکرد سازمان غذا و دارو باید در کنار توجه به مشکلات واقعی مردم دنبال شود، گفت: فارغ از اینکه مسئولان سازمان چه توضیحاتی درباره علت ایجاد کمبودها ارائه خواهند کرد، آن چیزی که امروز واقعا در کف جامعه وجود دارد، کمبود شدید داروهای خاص و همچنین قیمت‌های بالای دارویی است و باید اقدام و تصمیم عملی و فوری برای رفع کمبود داروهای خاص و کنترل قیمت دارو انجام شود.