عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، افزود: اینکه بخش قابل توجهی از پزشکان عمومی و متخصص در چند کلانشهر متمرکز هستند، نشان می‌دهد افزایش ظرفیت پزشکی به تنهایی نمی‌تواند مشکل دسترسی مردم به خدمات درمانی را برطرف کند و باید همزمان با تربیت پزشک، زیرساخت‌های لازم برای ماندگاری آنها در مناطق محروم فراهم شود.

وی ادامه داد: مناطق کم‌برخوردار کشور بیش از هر چیز به پزشک متخصص، امکانات تشخیصی و درمانی و شرایط مناسب برای فعالیت نیاز دارند و اگر این مجموعه عوامل در کنار هم دیده نشود، ممکن است پزشک تربیت کنیم اما همچنان مردم برخی مناطق برای دریافت خدمات تخصصی مجبور به سفر به شهرهای بزرگ باشند.

نماینده مردم مشکین شهر در مجلس دوازدهم با تأکید بر ضرورت ایجاد مشوق برای فعالیت پزشکان در مناطق محروم، گفت: مشوق‌های مالی، تأمین مسکن، امکانات رفاهی و ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت حرفه‌ای می‌تواند در ماندگاری پزشکان در این مناطق مؤثر باشد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همچنین درباره افزایش ظرفیت تربیت پزشک، گفت: افزایش ظرفیت باید متناسب با نیاز واقعی کشور و همراه با توسعه امکانات آموزشی و درمانی انجام شود تا هم کیفیت آموزش پزشکی حفظ شود و هم بتوان از ظرفیت ایجادشده برای رفع کمبودهای واقعی نظام سلامت استفاده کرد.

این نماینده مجلس تصریح کرد: هدف نهایی سیاست‌های حوزه پزشکی باید این باشد که هیچ بیماری به دلیل محل زندگی خود از دسترسی به پزشک و خدمات درمانی مناسب محروم نشود.