دوستعلی:
مشکل بازار کمبود کالا نیست، بلکه گرانی است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه در حال حاضر مشکل اصلی بازار، کمبود کالا نیست بلکه گرانی و فشار معیشتی است، گفت: بخشی از افزایش قیمتها ناشی از شرایط جنگی است که مردم آن را درک و تحمل میکنند، اما با افرادی که از فضای جنگ برای گرانفروشی و فشار بیشتر بر مردم سوءاستفاده میکنند، باید با شدت برخورد شود.
به گزارش ایلنا، مجید دوستعلی، با بیان اینکه به لطف مدیریت صورت گرفته، بازار کشور با مشکل کمبود کالا مواجه نیست، اظهار کرد: بازارهای ما خالی از جنس نیست و کالاهای مورد نیاز مردم در قفسه فروشگاهها وجود دارد؛ بنابراین مسئله اصلی، گرانی این کالاهاست.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عوامل افزایش قیمتها، افزود: گرانیها دو وجه دارد؛ بخشی از افزایش قیمتها قطعاً ناشی از شرایط جنگی است. کمبودها و مسائلی که در حوزههای مختلف به وجود آمده، ممکن است باعث شده باشد برخی کالاها با افزایش قیمت مواجه شوند که اگر در این زمینه اطلاعرسانی مناسب و توجیه درستی برای مردم صورت گیرد، آن بخش از گرانیهایی که ناشی از شرایط موجود است، برای مردم قابل درک خواهد بود.
وی ادامه داد: مردم ما شرایط سختی را تحمل کردهاند و نزدیک ۱۶۰ شبانهروز است که در میدان حضور دارند؛ بنابراین اگر برای مردم بهدرستی توضیح داده شود که بخشی از افزایش قیمتها ناشی از شرایط جنگی است، حتماً آن را باور و تحمل خواهند کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: اما بخشی از گرانیها مربوط به افرادی است که از فضای جنگ سوءاستفاده میکنند. در این بخش دولت باید با شدت برخورد کند؛ کسی که در شرایط اقتصادی امروز کشور عمداً کاری انجام میدهد تا کالا با قیمت بالاتری به دست مردم برسد، در حالی که میتواند از وقوع این اتفاق جلوگیری کند، در جبهه دشمن بازی میکند و باید با او برخورد شود.
دوستعلی با بیان اینکه اصلیترین مسئلهای که امروز مردم در مراجعات خود مطرح میکنند، گرانی و معیشت است، گفت: در حوزه نظامی الحمدلله کار خود را بهخوبی انجام دادهایم، مردم نیز در میدان حضور بسیار خوبی دارند، در حوزه خدمترسانی اقدامات مناسبی در حال انجام است و مسئولان در حوزه دیپلماسی نیز مشغول انجام وظایف خود هستند، اما مسئله گرانی و معیشت مردم باید برطرف شود.
وی افزود: در حال حاضر عمده دغدغه مردم این است که به معیشت و موضوع گرانی رسیدگی شود؛ چراکه با حقوقی که بهویژه کارمندان و کارگران دریافت میکنند، ادامه این وضعیت میتواند زندگی آنها را با مشکل مواجه کند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با تأکید مجدد بر ضرورت تفکیک میان افزایش قیمتهای ناشی از شرایط جنگی و گرانفروشی، اظهار کرد: یک قسمت از گرانیها مربوط به جنگ است و مردم آن را تحمل میکنند، اما یک بخش ناشی از سوءاستفاده است و دولتمردان باید با شدت با این موضوع مبارزه کرده و اجازه ندهند افرادی از شرایط موجود برای کسب سود بیشتر سوءاستفاده کنند.
دوستعلی با اشاره به وظایف مجلس و دولت، گفت: کار مجلس قانونگذاری و نظارت است و مجلس کار اجرایی انجام نمیدهد. من که امروز نماینده مردم کرمان هستم، مسئولیت اجرایی در استان ندارم؛ کار اجرایی بر عهده استاندار، فرماندار، مدیرکل و وزیر است.
وی ادامه داد: دولتمردان باید با توجه به شرایطی که امروز در کشور وجود دارد، بیش از زمان آرامش تلاش کنند، میدانداری و تدبیر بیشتری داشته باشند و نقاط ضعف را سریعتر شناسایی و برطرف کنند تا انشاءالله فضای داخلی کشور، بهویژه در حوزه معیشت، سامان پیدا کند.
افزایش اعتبار کالابرگ باید سریع عملیاتی شود
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اظهارات اخیر رئیسجمهور درباره افزایش اعتبار کالابرگ، تصریح کرد: رئیسجمهور اخیراً در مصاحبه خود عنوان کردهاند که باید قیمت کالابرگ افزایش پیدا کند؛ این اقدام بسیار خوب است، اما باید به سرعت به آن پرداخته شود.
دوستعلی افزود: وقتی به مردم گفته میشود قرار است میزان اعتبار کالابرگ افزایش پیدا کند، این سؤال برای مردم مطرح است که چه زمانی باید این تصمیم عملیاتی شود. انتظار مردم این است که وقتی رئیسجمهور کشور درباره یک موضوع صحبت میکند، در کوتاهترین زمان ممکن شاهد اجرای آن باشند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مشکل امروز مردم در حوزه معیشت و گرانیهاست و حل این مشکل به کار، همت، برنامهریزی، تدبیر و اقدام دولت در قوه مجریه بستگی دارد تا بتواند این وضعیت را ساماندهی کند.