سخنگوی قوه قضاییه:
جنایت میناب، مصداق بارز نقض حقوق بشر است/ اجازه نخواهیم داد خون شهدا پایمال شود
سخنگوی قوه قضاییه ضمن بیان اینکه جنایات میناب مصداق بارز نقض حقوق بشر است، گفت: مستندسازی پروندهها برای پیگیری بین المللی در دستور کار قوه قضاییه است.
به گزارش ایلنا، سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، که پنجشنبه شب در جمع خانوادههای معظم شهدای میناب حضور یافت در جمع خبرنگاران با اشاره به شهادت صدها کودک در جریان جنگ رمضان گفت: از میان این کودکان، ۱۶۸ تن در میناب به فیض شهادت نائل آمدند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: «متجاوزان همواره در صدد انکار این جنایات برآمدهاند، اما ما با مستندسازی دقیق، در دادگاههای بینالمللی از جمله دیوان کیفری بینالمللی پیگیری حقوقی این پروندهها را دنبال خواهیم کرد.
وی اقدامات ارزشمند قوه قضاییه در حوزه مستندسازی و رسیدگی به تک تک پروندهها در دادگستریهای کشور را تشریح کرد و افزود: این موضوع نه تنها یک وظیفه انسانی و اخلاقی، بلکه الزامی برای پیشگیری از تکرار چنین جنایاتی در سطح جهان است.
کاظمی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و مجروحان حادثه میناب، تأکید کرد: «ما مدیون خون این عزیزان هستیم و مصمم هستیم تا پایمال شدن خون آنان را اجازه ندهیم. امیدوارم بتوانیم گزارشی از اقدامات صورت گرفته را به مردم شریف ایران ارائه دهیم.