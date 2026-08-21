پیگیر وضعیت صیادان مفقود شده در جلسه کمیسیون امنیت ملی خواهیم بود

حسن قشقاوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره ورود کمیسیون امنیت به ماجرای مفقود شدن صیادان در بندر لنگه گفت: تا زمانی که من در جلسات کمیسیون بودم درباره این موضوع چیزی مطرح نشده است اما ممکن است در این خصوص با رئیس کمیسیون مکاتبه شده باشد یا به صورت حضوری در این خصوص مطالبی مطرح شده باشد.

وی درباره ورود کمیسیون امنیت ملی به این موضوع ادامه داد: هر موضوعی که به جان ایرانیان مرتبط باشد، به‌ویژه ملوانان که حق زیادی بر گردن همه ما دارند، باید مورد پیگیری قرار گیرد. ما نسبت به جان تک‌تک شهروندان ایرانی احساس مسئولیت می‌کنیم.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی تصریح کرد: ان‌شاءالله خود من هم این موضوع را در جلسه بعدی کمیسیون مطرح خواهم کرد.

قشقاوی درباره پیگیری کمیسیون درباره وضعیت این افراد از وزارت خارجه گفت: البته گاهی اوقات ممکن است این موضوعات در دستور جلسه کمیسیون نباشد اما در قالب نامه های مکتوب معمولا مسائل این چنینی از طریق وزارت خارجه اعلام می‌شود و ممکن است رئیس کمیسیون در جریان باشد.

وی گفت: در این باره بررسی خواهم کرد که تا چه حد از این موضوع مطلع شده ایم و سپس متناسب با آن عمل خواهیم کرد.

به گزارش ایلنا، ۱۵ اردیبهشت ماه و در روزهای اول آتش بس ایران وآمریکا، لنج شاهین ۲ برای صید ماهی با ۱۷ خدمه به دریا زد، آخرین تماس با این لنج ۳۰ دقیقه بامداد ۱۷ اردیبهشت بود که بالگرد آمریکایی با پرتاب گلوله منور لنج‌های حاضر در منطقه را پراکنده می‌کند از آن تاریخ هیچ خبری از صیادان اهل کنارک در دست نیست و پیگیری خانواده‌ها به جایی نرسیده است.

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