دستورات ویژه قضایی برای رفع محدودیت سوختگیری در شرق هرمزگان
رئیس کل دادگستری هرمزگان در بازدید میدانی از جایگاههای سوخت در شرق این استان دستورات ویژهای برای لغو محدودیتهای سوختگیری و برخورد قاطع با سوءاستفاده از شبکه سوخت صادر کرد.
به گزارش ایلنا، مجتبی قهرمانی، رئیسکل دادگستری هرمزگان به همراه دادستان مرکز استان، مقامات قضایی محلی و نمایندگان پلیس فراجا ضمن بازدید از روند خدمترسانی به مردم در جایگاههای سوخت شرق استان، دستورات ویژهای به منظور جلوگیری از معطلی مردم و تشکیل صفهای طولانی در پمپ بنزینها این منطقه صادر کرد.
در جریان این بازدید که در راستای اجرای مصوبات کمیسیون انرژی استان هرمزگان انجام شد، رئیس کل دادگستری هرمزگان ضمن حضور سرزده در جایگاههای سوخت شهرستانهای میناب و رودان، با اشاره به رصد تخلفات و لزوم تبعیض در توزیع سوخت، دستورات ویژهای را جهت لغو محدودیتهای محلی برای سوختگیری صادر کرد.
وی همچنین تأکید کرد: در صورت هرگونه تخطی از قانون یا توزیع خارج از شبکه، برخورد قضایی قاطع با متخلفان صورت خواهد گرفت.
قهرمانی در ادامه با اشاره به بازنگری در تصمیمات محلی و لغو محدودیتهای ایجاد شده، اعلام کرد: برخی از تصمیمات پیشین در سطح محلی که موجب محدودیت در عرضه سوخت شده بود، به دقت مورد بازبینی قرار گرفته و با توجه به نواقص آن، لغو شده است.
وی یادآور شد: همچنین یکی از جایگاههای بزرگ شهر میناب که به دلیل تخلفات گذشته با محدودیت مواجه بود، پس از بررسیهای لازم مجدداً فعال شد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان تأکید کرد: هدف از این اقدامات، کاهش صفهای انتظار و ارائه خدماتی در شأن مردم استان است.
رئیسکل دادگستری هرمزگان در بازدید از جایگاههای سوخت شهرستان رودان نیز با انتقاد از وضعیت توزیع سوخت در این شهرستان، خاطرنشان کرد: رودان با جمعیتی بالغ بر ۸۰ هزار نفر و با توجه به سیاستهای اتخاذ شده و تقاضای بالای جمعیت حاشیه استان کرمان، با کمبود شدید ظرفیت عرضه مواجه است و وجود تنها یک جایگاه فعال با تعداد نازل محدود، منجر به تشکیل صفهای چند کیلومتری در این شهر شده است.
قهرمانی با اشاره به مشاهده وضعیت دشوار شهروندان رودانی در صفهای انتظار، ضمن انتقاد از سیاستهای محدودکننده پیشین، افزود: برخی از محدودیتهای محلی که به عنوان سیاست عرضه در نظر گرفته شده بود، در عمل مورد راستیآزمایی قرار نگرفته و تنها موجب معطل شدن طولانی شهروندان شده است.
وی افزود: از سوی دیگر، بررسیها نشان داد که در برخی ساعات، سوخت به صورت غیرقانونی و خارج از شبکه به افراد خاصی اختصاص یافته که این امر مصداق بارز تبعیض است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در ادامه با صدور دستور ویژه قضایی، اعلام کرد: محدودیتهای ناموجه در شهر رودان لغو شده و مقرر شده است جایگاههای دیگری که دارای کارت اضطراری هستند، به صورت ۲۴ ساعته و مطابق با استانداردهای ۳۰ استان دیگر کشور، به مردم خدمترسانی کنند.
وی با تأکید بر لزوم اجرای دقیق قانون و استفاده از فناوریهای نظارتی، ضمن هشدار جدی در خصوص هرگونه سوءاستفاده از سامانه هوشمند، گفت: در حال حاضر جایگاهها به دوربینهای هوشمند پلاکخوان مجهز شدهاند و دستگاه قضایی و پلیس با استفاده از سامانههای هوشمند، خودروهایی را که سوختگیری مکرر و نامتعارف انجام میدهند، شناسایی و توقیف میکنند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین هشدار داد: در شرایط گرمای شدید هوا و با توجه به حساسیت موضوع سوخت، اگر کسی بخواهد از قانون تخطی کند یا با سوءاستفاده از شبکه سوخت برای منافع شخصی خود اقدام نماید، با برخورد قاطع قضایی مواجه خواهد شد و برای متخلفان با عنوان عرضه خارج از شبکه، پرونده تشکیل خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز وظیفه خود را در برخورد با این تخلفات به طور جدی دنبال خواهد کرد.