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تشکر آیت‌الله سید حسن خمینی از پیام‌های تسلیت

تشکر آیت‌الله سید حسن خمینی از پیام‌های تسلیت
کد خبر : 1828361
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آیت‌الله سید حسن خمینی با صدور پیامی ضمن استدعای غفران واسع برای ارواح همه مؤمنین و مؤمنات، از کسانی که در مراسم بزرگداشت و تدفین مادر همسر ایشان شرکت کردند و همچنین با پیام‌های خود تسلیت‌بخش بازماندگان شدند، تشکر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از جماران، آیت‌الله سید حسن خمینی با صدور پیامی از کسانی که در مراسم بزرگداشت و تدفین مادر همسر ایشان شرکت کردند و همچنین با پیام‌های خود تسلیت‌بخش بازماندگان شدند، تشکر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

«بسمه تعالی

با استعانت از خدای متعال و استدعای غفران واسع برای ارواح همه مؤمنین و مؤمنات، به ویژه سرکار فقیده سعیده خانم نساءالسادات آل‌یاسین، بر خود لازم می‌دانم از جانب خود و همه خانواده آن مرحومه، از یکایک عزیزانی که در مراسم بزرگداشت و تدفین ایشان، با حضور خود تسلیت‌بخش بازماندگان بودند و با ارسال پیام‌های خبرگانه تسلیت موجب تسلای خاطر بازماندگان شدند، تشکر نمایم. ان‌شاءالله خدای سبحان، ایشان را عزت و سلامت قرین گرداند و درگذشتگان عزیز آنان را با اولیاء خویش محشور دارد. و له الحمد اولاً و آخراً.

سید حسن خمینی

30 مرداد 1405»

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