متن این پیام به شرح زیر است:

«بسمه تعالی

با استعانت از خدای متعال و استدعای غفران واسع برای ارواح همه مؤمنین و مؤمنات، به ویژه سرکار فقیده سعیده خانم نساءالسادات آل‌یاسین، بر خود لازم می‌دانم از جانب خود و همه خانواده آن مرحومه، از یکایک عزیزانی که در مراسم بزرگداشت و تدفین ایشان، با حضور خود تسلیت‌بخش بازماندگان بودند و با ارسال پیام‌های خبرگانه تسلیت موجب تسلای خاطر بازماندگان شدند، تشکر نمایم. ان‌شاءالله خدای سبحان، ایشان را عزت و سلامت قرین گرداند و درگذشتگان عزیز آنان را با اولیاء خویش محشور دارد. و له الحمد اولاً و آخراً.

سید حسن خمینی

30 مرداد 1405»