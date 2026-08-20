تشکر آیتالله سید حسن خمینی از پیامهای تسلیت
آیتالله سید حسن خمینی با صدور پیامی ضمن استدعای غفران واسع برای ارواح همه مؤمنین و مؤمنات، از کسانی که در مراسم بزرگداشت و تدفین مادر همسر ایشان شرکت کردند و همچنین با پیامهای خود تسلیتبخش بازماندگان شدند، تشکر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از جماران، آیتالله سید حسن خمینی با صدور پیامی از کسانی که در مراسم بزرگداشت و تدفین مادر همسر ایشان شرکت کردند و همچنین با پیامهای خود تسلیتبخش بازماندگان شدند، تشکر کرد.
متن این پیام به شرح زیر است:
«بسمه تعالی
با استعانت از خدای متعال و استدعای غفران واسع برای ارواح همه مؤمنین و مؤمنات، به ویژه سرکار فقیده سعیده خانم نساءالسادات آلیاسین، بر خود لازم میدانم از جانب خود و همه خانواده آن مرحومه، از یکایک عزیزانی که در مراسم بزرگداشت و تدفین ایشان، با حضور خود تسلیتبخش بازماندگان بودند و با ارسال پیامهای خبرگانه تسلیت موجب تسلای خاطر بازماندگان شدند، تشکر نمایم. انشاءالله خدای سبحان، ایشان را عزت و سلامت قرین گرداند و درگذشتگان عزیز آنان را با اولیاء خویش محشور دارد. و له الحمد اولاً و آخراً.
سید حسن خمینی
30 مرداد 1405»