قدرت ایران و عراق در برادری و اتحاد دو ملت است

به گزارش خبرنگار اعزامی ایلنا،محمدباقر قالیباف در مراسم چهلمین روز تدفین پیکر رهبر شهید انقلاب در کربلای معلی برگزار شد، گفت: سلام می کنم به پیامبر اکرم و اهل بیت او علیهم السلام و صلوات می فرستم بر امیرالمونین حضرت علی بن ابی طالب صلوات الله علیه و شهادت یازدهمین ستاره آسمان امامت را تسلیت عرض می کنم و از حضرت ولی عصر عجه الله تعالی فرج الشریف می خواهم که به ما توفیق دهد که در راه اعتلای دین خدا گام برداریم و مایه سرافرازی ملت های خود شویم.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطر نشات کرد: اینجانب در این جلسه حاضر شدم تا سلام گرم رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای و ملت ایران را به شما برسانم.

وی تاکید کرد: ملت عراق در تشییع تاریخی رهبر شهید انقلاب اسلامی، حق برادری را به جا آورد و جهان را حیرت زده کرد، من اینجا هستم تا از ملت قهرمان عراق تشکر کنم.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: این تشییع تاریخی نشان داد که هر قدمی که دشمنان دو کشور برای دور کردن ما از همدیگر برداشتند ما دو قدم به هم نزدیک تر شده ایم.

وی ادامه داد: عمق پیوند دو کشور ریشه در تاریخ، جغرافیا و اعتقاداتی به عظمت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام دارد اما آنچه باعث شده است ، تهران و بغداد به هم نزدیکتر شوند، امتناع مشترک از این است که پایتخت‌های بیگانه سرنوشت مردمان ما را رقم بزنند.

قالیباف بیان کرد: در تاریخ درباره ما خواهند نوشت که ما دو ملتی بودیم که نپذیرفتیم پاورقی روایت‌های دیگران شویم و سرنوشتمان را در پایتخت‌های دولت‌های غربی ننوشتند. اگر ما با مقاومت با ایستادگی ملت هایمان و با کمک یکدیگر توانستیم، امنیت را در کشورهایمان برقرار کنیم باید حالا برای رفاه اقتصادی دو ملت و پیشرفت و توسعه دو کشور هم‌قسم شویم.

وی ادامه داد: ما برای کلمات بدون پشتوانه اینجا نیستیم. دستور کار روشنی برای ارتقای امنیت و ثبات دو کشور، کوتاه کردن دست بیگانگان و تعریف پروژه هایی است که به بهبود زندگی دو ملت کمک می‌کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: ما دوستان و برادران سخت‌ترین روزها بوده‌ایم، در ناخوشی با هم ایستادیم و در موفقیت ها نیز کنار هم خواهیم بود.در یک کلام؛قدرت ما در برادری ماست اخوتنا قدرتنا ان‌شاءالله.

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