با حضور قالیباف صورت گرفت؛
برگزاری مراسم چهلمین روز تدفین پیکر رهبر شهید انقلاب در کربلای معلی
مراسم چهلمین روز تدفین پیکر رهبر شهید انقلاب در کربلای معلی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار اعزامی ایلنا، مراسم چهلمین روز تدفین پیکر رهبر شهید انقلاب در شهر کربلای معلی با حضور محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و هیأت پارلمانی ایران آغاز شد.
این مراسم با حضور آیت الله سید مجتبی حسینی نماینده رهبر معظم انقلاب در عراق، سفیر ایران در عراق و استاندار کربلا و جمعی از مقامات عراقی در حال برگزاری است.
گفتنی است رئیس مجلس شورای اسلامی به نمایندگی از رهبر انقلاب در این مراسم حضور دارد.