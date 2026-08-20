برگزاری رزمایش روی نقشه عملیات مشترک مقابله با جنگ ترکیبی در دافوس ارتش

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ فرزاد اسماعیلی، فرمانده دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش(دافوس)، گفت: رزمایش روی نقشه عملیات مشترک مقابله با جنگ ترکیبی ویژه دانشجویان دوره ۸۶ دافوس به مدت ۵ روز در این دانشگاه برگزار شد.

وی افزود: رزمایش‌ روی ‌نقشه ‌عملیات ‌مشترک‌ مقابله با جنگ‌ ترکیبی، برای ‌تمرین ‌عملی ‌آموزش‌های‌ دروس‌ ترم‌ یکم ‌و ‌دوم ‌طرح‌ریزی ‌اطلاعات، ‌عملیات، ‌نیروی‌انسانی، ‌آماد ‌و‌ پشتیبانی، ‌تیپ ‌متحرک ‌هجومی ‌در ‌مقابله ‌با ‌گروه‌های‌ تروریستی ‌و ‌همچنین ‌عملیات‌ نیروی ‌پدافند ‌هوایی، ‌عملیات‌ هوایی، ‌دریایی ‌و ‌جنگ‌ الکترونیک‌ و‌ سایبر‌ در ‌شرایط ‌رزم ‌به ‌منظور ‌به ‌وجود‌ آوردن‌ جنبه ‌حقیقی ‌عملیات ‌نظامی ‌و ‌تقویت ‌آموزش‌های ‌تهیه ‌برآوردها ‌و ‌اتخاذ‌ تصمیم ‌مناسب ‌تدوین شده ‌است.‌

فرمانده دافوی ارتش ادامه داد: جنبه ‌نوآوری ‌رزمایش امسال، لزوم‌ توجه ‌به ‌محیط‌‌ درهم تنیده ‌جنگ‌ ترکیبی ‌و ‌استفاده ‌از ‌نیروهای ‌چهارگانه ارتش‌ برای ‌مقابله ‌با ‌گروه‌های ‌تروریستی و ‌بهره‌گیری‌ از ‌اصول ‌نوین ‌طرح‌ریزی ‌جنگ افزار ‌در ‌استقرار ‌افراد ‌و ‌سامانه ها‌ است.

امیر سرتیپ اسماعیلی به اهداف این رزمایش اشاره و تصریح کرد: تمرین‌ اعمال‌ فرماندهی ‌و ‌ستاد ‌برای ‌دانشجویان، درک‌ محیط‌ جنگ‌ ترکیبی ‌و ‌ابعاد ‌مؤثر ‌در ‌ایجاد ‌تهدیدات ‌چندگانه (‌ترکیبی)، افزایش‌ دقت ‌در ‌برنامه‌ریزی ‌و ‌توان ‌حرفه‌ای ‌دانشجویان ‌در ‌طراحی ‌عملیات، افزایش‌ سطح‌ آمادگی ‌دانشجویان ‌در‌ کسب‌ مهارت‌ها ‌و ‌توانایی‌های ‌علمی ‌و ‌مهارت‌های‌ عملی‌ لازم ‌برای ‌انجام‌ عملیات‌‌ مقابله ‌با ‌حملات‌ غافلگیرانه ‌و ‌اقدامات‌ نظامی ‌جنگ‌های ‌ترکیبی از اهداف این رزمایش بود به طوری که بتوانند در نبرد حقیقی وضعیت‌های ایجاد شده را تمرین کنند.

وی اظهارداشت: ‌نظر‌ به ‌اینکه ‌تمام ‌دانشجویان ‌پس‌ از ‌اتمام ‌دوره ‌در ‌مشاغل ‌فرماندهی‌ و‌ ستادی ‌در‌ رده‌های ‌مختلف،‌ مسئولیت طراحی‌ یکی‌ از ‌انواع ‌تمرینات ‌تاکتیکی ‌را ‌عهده‌دار ‌می‌شوند ‌و ‌کتابچه این رزمایش ‌می‌تواند ‌به ‌ عنوان ‌مرجعی ‌برای ‌طرح‌ریزی‌ها مورد استفاده ‌قرار‌ گیرد، ‌کتابچه ‌تمرین ‌به طور ‌کامل ‌در ‌اختیار ‌آنان ‌گذاشته ‌می‌شود‌.

امیر سرتیپ اسماعیلی با تاکید بر اهمیت برگزاری چنین رزمایش‌هایی و تاثیر آن در مقابله با تهدیدات احتمالی، خاطرنشان کرد: با عنایت به اینکه هر کشوری برای مقابله با تهدیدات باید دارای تدابیر، خط مشی‌ها و تمهیدات خاصی باشد تا بتواند تلاش‌های دفاعی و امنیتی خود را در قالب دکترین و سیاست‌های کلی هم جهت کرده و به اجرا بگذارد این‌گونه تمرین‌های مشترک روی نقشه می‌تواند راهبردهای دفاعی ما در مقابله با هرگونه تهدید احتمالی را ارتقاء بخشد.

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