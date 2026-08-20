رایزنی قالیباف و رئیس شورای عالی قضایی عراق در بغداد

به گزارش خبرنگار اعزامی ایلنا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و اعضای هیأت پارلمانی مجلس شورای اسلامی در اولین برنامه روز دوم سفر به عراق، صبح امروز (پنجشنبه ۲۹ مردادماه) با فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق دیدار و گفت‌وگو کردند.

محمدتقی نقدعلی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و عراق، مهدی فلاح نایب رئیس و شهین جهانگیری عضو این گروه و همچنین سارا فلاحی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، رئیس قوه مقننه را در این سفر همراهی می کنند.

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