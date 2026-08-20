به گزارش خبرنگار اعزامی ایلنا، محمدباقر قالیباف با قاسم حسن العبودی مشاور امنیت ملی عراق دیدار و گفت وگو کرد.

در این دیدار، طرفین درباره مهم‌ترین ایران و عراق بحث و تبادل نظر کردند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه برنامه‌های خود در دومین روز سفر به عراق، با مقامات و مسئولان این کشور دیدار و درباره راه‌های تقویت همکاری‌های تهران و بغداد در حوزه‌های مختلف رایزنی می‌کند.

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