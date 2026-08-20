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قالیباف با مشاور امنیت ملی عراق دیدار و گفت‌وگو کرد

قالیباف با مشاور امنیت ملی عراق دیدار و گفت‌وگو کرد
کد خبر : 1828198
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رئیس مجلس شورای اسلامی، در دومین روز سفر هیأت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران به عراق، با مشاور امنیت ملی عراق، دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی ایلنا، محمدباقر قالیباف با قاسم حسن العبودی مشاور امنیت ملی عراق دیدار و گفت وگو کرد.

در این دیدار، طرفین درباره مهم‌ترین ایران و عراق بحث و تبادل نظر کردند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه برنامه‌های خود در دومین روز سفر به عراق، با مقامات و مسئولان این کشور دیدار و درباره راه‌های تقویت همکاری‌های تهران و بغداد در حوزه‌های مختلف رایزنی می‌کند.

 

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