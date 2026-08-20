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عراقچی:

اصرار بر سیاست‌های شکست‌خورده آمریکا، شکست‌های بیشتری به بار می‌آورد

اصرار بر سیاست‌های شکست‌خورده آمریکا، شکست‌های بیشتری به بار می‌آورد
کد خبر : 1828186
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وزیر امور خارجه کشورمان گفت: اصرار بر ادامه سیاست‌های شکست‌خورده آمریکا، تنها شکست‌های بیشتری به بار خواهد آورد و دشمنی ایرانیان را در پی خواهد داشت.

به گزارش ایلنا، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان، در واکنش به تهدیدات مطرح‌شده درباره آغاز «عملیات اقتصادی» علیه ایران، این تهدیدها را تلاشی برای انحراف افکار عمومی آمریکا از بحران‌های اقتصادی داخلی این کشور دانست.

عراقچی در مطلبی با اشاره به تهدید به «شروع عملیات اقتصادی» علیه ایران، اظهار کرد: این تهدید در واقع برای انحراف افکار عمومی آمریکا از بحران‌های مالی داخلی است؛ یعنی بدهی‌های بی‌سابقه و افزایش سرسام‌آور بهره‌های بانکی در آمریکا.

وزیر امور خارجه کشورمان افزود: اصرار بر ادامه سیاست‌های شکست‌خورده، تنها شکست‌های بیشتری به بار خواهد آورد و دشمنی ایرانیان را در پی خواهد داشت.

وی همچنین با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی آمریکا علیه کشورهای مختلف، تصریح کرد: تروریسم اقتصادی آمریکا، اقتصاد جهانی و حاکمیت ملی کشورها در سراسر جهان را تهدید می‌کند.

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