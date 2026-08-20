عراقچی:
اصرار بر سیاستهای شکستخورده آمریکا، شکستهای بیشتری به بار میآورد
وزیر امور خارجه کشورمان گفت: اصرار بر ادامه سیاستهای شکستخورده آمریکا، تنها شکستهای بیشتری به بار خواهد آورد و دشمنی ایرانیان را در پی خواهد داشت.
عراقچی در مطلبی با اشاره به تهدید به «شروع عملیات اقتصادی» علیه ایران، اظهار کرد: این تهدید در واقع برای انحراف افکار عمومی آمریکا از بحرانهای مالی داخلی است؛ یعنی بدهیهای بیسابقه و افزایش سرسامآور بهرههای بانکی در آمریکا.
وزیر امور خارجه کشورمان افزود: اصرار بر ادامه سیاستهای شکستخورده، تنها شکستهای بیشتری به بار خواهد آورد و دشمنی ایرانیان را در پی خواهد داشت.
وی همچنین با انتقاد از سیاستهای اقتصادی آمریکا علیه کشورهای مختلف، تصریح کرد: تروریسم اقتصادی آمریکا، اقتصاد جهانی و حاکمیت ملی کشورها در سراسر جهان را تهدید میکند.