به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ دوم خلبان نعمت‌الله صدقی، رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در جمع کارکنان این مرکز با تسلیت فرارسیدن چهلمین روز تشییع و وداع با پیکر مطهر قائد و رهبر شهید انقلاب و اعضاء خانواده ایشان، به اقدامات ارتش در نبرد با دشمنان اشاره و اظهار کرد: ارتش در جنگ‌های اخیر سربلند شد و نیروی هوایی به واسطه انجام عملیات‌های بزرگ و اثربخش سربلندتر. امروز افتخار ما این است که لباس پرواز و لباس آبی نیروی هوایی را به تن داریم.

وی ادامه داد: در جنگ ۱۲ روزه و رمضان، نیروی هوایی ارتش در خط مقدم حملات دشمن بود، اما کارکنان آن با شجاعت و ایثارگری، جانانه ایستادند و افتخارات بزرگی را خلق کردند.

رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات نیروی هوایی ارتش به عملیات‌های مختلف خلبانان برای انهدام پایگاه‌های آمریکایی در منطقه نیز گفت: تبیین این حماسه‌ها و شجاعت خلبانان که با پشتیبانی کارکنان فنی انجام شد، باید به شیوه‌های مختلف از جمله فعالیت‌های هنری برای عموم مردم، انجام شود. مقدمات لازم برای این مهم نیز در حال برنامه‌ریزی و اجراست.

امیر سرتیپ دوم خلبان صدقی با بیان اینکه نسل امروز نشان داد که برای دفاع از خاک مقدس کشورمان پای کار ایستاده است، گفت: نسل جدید ما، با شناخت آگاهانه از نقشه‌های شوم دشمنان، با دقت و تعصب، از ایران اسلامی و ملت شریف ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، در برابر توطئه‌ها و حملات دشمنان این مرز و بوم، محافظت می‌کند.

وی در خاتمه به تجارب حاصله از جنگ‌های اخیر اشاره و تاکید کرد: جنگ‌های اخیر تجارب بزرگی را برای ما در بر داشت و نیروی هوایی با استفاده از تمام تجارب به دست آمده، طرح‌های آینده‌نگرانه خود را با شتاب در دستور کار خود قرار داده است.

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