رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش دز آیین تجلیل از آزادگان:
صبر و بردباری آزادگان، مایه افتخار نظام و اسلام است
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در مراسم تجلیل از آزادگان این سازمان گفت: آزادگان سرافراز با جهاد، صبر و بردباری خودشان مایه افتخار و سرافرازی خانواده، سازمان، ارتش، نظام و از همه مهمترین اسلام شده اند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، حجت الاسلام و المسلمین عباس محمدحسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در مراسم تجلیل از آزادگان این سازمان، با بیان اینکه اگر در سال یک روز مراسم تکریم و تجلیل از آزادگان انجام میشود، این یک روز نمادین است و در حقیقت نشان دهنده ارادت، احترام، حقشناسی و قدرشناسی سازمان عقیدتی سیاسی ارتش نسبت به آزادگان عزیز است، البته اینگونه نیست که ما تنها یک روز به یاد این عزیزان باشیم در طول سال هم با برنامههای گوناگون قدردان و به یاد ایثار آنها هستیم.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با اشاره به اینکه دفاع مقدس امتحان بزرگی برای آزادگان در جهاد و در اسارت بود، خاطرنشان کرد: من برخی روزها در خاطرم همیشه زنده است، یکی لحظه اعلام آزادی خرمشهر و نواخته شدن مارش پیروزی و اعلام آزادی خرمشهر، شهر خون و قیام، همواره در خاطره من باقی مانده است، از دیگر لحظات خاطرهانگیز برای بنده زمانی بود که خبر بازگشت آزادگان به کشور از رسانهها اعلام شد.
حجت السلام و المسلمین محمدحسنی تاکید کرد: انشاالله برنامههای خوبی در آینده برای تکریم و تقدیر هر چه بیشتر آزادگان و خانوادههای محترم آنها در سازمان عقیدتی سیاسی ارتش پیش بینی شده است.
در پایان این مراسم که به همت معاونت معاونت نیروی انسانی سازمان عقیدتی سیاسی ارتش برگزار شد، از آزادگان این سازمان، تجلیل شد.