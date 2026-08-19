خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش دز آیین تجلیل از آزادگان:

صبر و بردباری آزادگان، مایه افتخار نظام و اسلام است

صبر و بردباری آزادگان، مایه افتخار نظام و اسلام است
کد خبر : 1828092
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در مراسم تجلیل از آزادگان این سازمان گفت: آزادگان سرافراز با جهاد، صبر و بردباری خودشان مایه افتخار و سرافرازی خانواده، سازمان، ارتش، نظام و از همه مهمترین اسلام شده اند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، حجت الاسلام و المسلمین عباس محمدحسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در مراسم تجلیل از آزادگان این سازمان، با بیان اینکه اگر در سال یک روز مراسم تکریم و تجلیل از آزادگان انجام می‌شود، این یک روز نمادین است و در حقیقت نشان دهنده ارادت، احترام، حق‌شناسی و قدرشناسی سازمان عقیدتی سیاسی ارتش نسبت به آزادگان عزیز است، البته اینگونه نیست که ما تنها یک روز به یاد این عزیزان باشیم در طول سال هم با برنامه‌های گوناگون قدردان و به یاد ایثار آن‌ها هستیم. 

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با اشاره به اینکه دفاع مقدس امتحان بزرگی برای آزادگان در جهاد و در اسارت بود، خاطرنشان کرد: من برخی روزها در خاطرم همیشه زنده است، یکی لحظه اعلام آزادی خرمشهر و نواخته شدن مارش پیروزی و اعلام آزادی خرمشهر، شهر خون و قیام، همواره در خاطره من باقی مانده است، از دیگر لحظات خاطره‌انگیز برای بنده زمانی بود که خبر بازگشت آزادگان به کشور از رسانه‌ها اعلام شد. 

حجت السلام و المسلمین محمدحسنی تاکید کرد: انشاالله برنامه‌های خوبی در آینده برای تکریم و تقدیر هر چه بیشتر آزادگان و خانواده‌های محترم آن‌ها در سازمان عقیدتی سیاسی ارتش پیش بینی شده است. 

در پایان این مراسم که به همت معاونت معاونت نیروی انسانی سازمان عقیدتی سیاسی ارتش برگزار شد، از آزادگان این سازمان، تجلیل شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

فروشگاه عطر لیلیوم

خرید عطر

آبچکان

تعمیر اسپرسوساز