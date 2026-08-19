جانشین نیروی دریایی ارتش تاکید کرد؛
ضرورت انتقال روایت حماسه ناوشکن دنا به نسلهای آینده
امیر دریادار فرامرز بمانی، گفت: روایت صحیح حماسه ناوشکن دنا باید با ثبت خاطرات و تجربیات رزمندگان و بازماندگان این حماسه، به نسلهای آینده منتقل شود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر دریادار فرامرز بمانی جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش در جمع کارکنان منطقه سوم کنارک این نیرو، با تأکید بر ضرورت روایت صحیح حماسه ناوشکن دنا گفت: باید خاطرات و تجربیات رزمندگان و بازماندگان این حماسه، به نسلهای آینده منتقل شود تا رشادتها، ایثارگریها و فداکاریهای شهدای دنا برای همیشه ماندگار بماند.
وی در این دیدار با اشاره به نقش ارزشمند بازماندگان ناوشکن دنا در انتقال تجربیات و وقایع این حماسه اظهار داشت: بازماندگان این رویداد تاریخی، میراثداران شهدای جنگ چهلروزه هستند و مسئولیت مهمی برای حفظ و انتقال این میراث به نسلهای آینده بر عهده دارند.
جانشین نیروی دریایی ارتش افزود: باید با مکتوب کردن خاطرات، ضبط روایتها و ثبت دقیق وقایع این جنگ، تاریخ صحیح و مستندی را برای آیندگان به یادگار بگذاریم تا نسلهای بعدی با رشادتها و فداکاریهای رزمندگان و شهدای نیروی دریایی آشنا شوند.
امیر دریادار بمانی با تأکید بر اینکه خاطرات رزمندگان بخشی ارزشمند از تاریخ دفاع از کشور است، خاطرنشان کرد: روایتهای بازماندگان باید با دقت ثبت و نگهداری شود تا ابعاد گوناگون این حماسه از زبان افرادی که خود در میدان حضور داشتهاند، برای نسلهای آینده بازگو شود.