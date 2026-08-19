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گرامیداشت شهدای ناوشکن دنا در هفته دوم لیگ برتر فوتبال

گرامیداشت شهدای ناوشکن دنا در هفته دوم لیگ برتر فوتبال
کد خبر : 1828089
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در هفته دوم لیگ برتر فوتبال پیش از بازی پرسپولیس و استقلال خوزستان در ورزشگاه شهدای شهر قدس، آیین گزامیداشت یاد و خاطره شهدای ناوشکن دنا، برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، آیین گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ناوشکن دنا، با حضور جمعی از مسئولان و کارکنان نیروی دریایی ارتش، پیش از آغاز بازی پرسپولیس و استقلال خوزستان در ورزشگاه شهدای شهر قدس، برگزار شد. 

در این آیین، پیراهن شماره ۷۵ تیم پرسپولیس به خانواده شهید دهقان ار شهدای ناوشکن دنا که در لحظه شهادت پیراهن تیم پرسپولیس را برتن داشت اهدا شد و همچنین از دو تن آراده‌های نیروی دریایی ارتش در دفاع مقدس نیز تجلیل به‌عمل آمد. 

در این مراسم، مسئولان و کارکنان نیروی دریایی ارتش و بازیکنان دو تیم پرسپولیس و استقلال خوزستان با اهدای گل به جایگاه شهدا، از مقام شامخ شهیدان ناوشکن دنا تجلیل کردند.

 

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