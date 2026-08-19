وزیر امور خارجه در این مراسم یاد و خاطره همه شهدای جنگ‌های تحمیلی و در رأس آنها سیدالشهدای انقلاب اسلامی، رهبر شهید ایران، فرماندهان، مقامات و مسئولان و مردمی که در جریان تجاوز نظامی سبعانه آمریکایی ـ صهیونیستی به شهادت رسیدند، از معلمان و دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب تا پرسنل مظلوم ناو دنا و خبرنگاران شجاع، به ویژه دیپلمات‌های شهید ایران، شهید سید کمال خرازی و شهید حسین امیرعبداللهیان را گرامی داشت.

وزیر امور خارجه با اشاره به جایگاه وزارت امور خارجه به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی که پیگیر تحقق منافع عالی و مجری سیاست خارجی نظام و مصوبات شورای عالی امنیت ملی است، تأکید کرد: اصل برای وزارت امور خارجه تحقق منافع ملی مبتنی بر دستورالعمل‌های عالی نظام است و ما تا آخرین نفس و قطره خون‌مان پای منافع ملی می‌ایستیم.

عراقچی همچنین با تصریح این نکته که وزارت امور خارجه نهادی تخصصی است که بر اساس اصول تخصصی و حرفه‌ای خود فعالیت می‌کند و اسیر احساسات نمی‌شود، افزود: در عین حال، وزارت امور خارجه یک نهاد انقلابی و متعهد به آرمان‌های انقلاب اسلامی، رهنمودهای امام خمینی (ره) و رهبر شهید (رضوان‌الله) و اصول قانون اساسی است.

وزیر امور خارجه همچنین با بیان خاطره‌ای تأکید کرد که ما خود را «دیپلمات انقلابی» می‌دانیم و معتقد به مبانی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران و عاشق کشور و میهن عزیزمان ایران هستیم. مدیران، کارشناسان و دیپلمات‌های وزارت امور خارجه که بخش قابل‌توجهی از آنها از خانواده شهدا، ایثارگران، جانبازان و آزادگان سرافراز هستند، در تهران و نمایندگی‌های ایران در سراسر جهان، در طول دوره جنگ تحمیلی به‌صورت شبانه‌روزی فعالانه تلاش کردند تا صدای مردم ایران باشند، از حقوق و منافع ملی صیانت کنند و اقتدار جمهوری اسلامی ایران را در عرصه بین‌المللی به نمایش بگذارند.

عراقچی با اشاره به انتقادپذیری دستگاه سیاست خارجی و استقبال از نقد و انتقادهای سازنده، از تلاش‌های خبرنگاران حوزه سیاست خارجی در روایت‌گری پایداری و استقامت دولت و ملت ایران در عرصه میدان و دیپلماسی قدردانی کرد و بخشی از تلاش‌های دستگاه سیاست خارجی در جریان تجاوز نظامی آمریکایی ـ صهیونیستی را در حوزه دیپلماسی عمومی، به‌خصوص انجام گفت‌وگوهای متعدد، دشوار و چالشی وزیر، سخنگو و سایر مسئولان وزارت امور خارجه در شرایط جنگی با رسانه‌های خارجی تشریح کرد.

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، نیز در آغاز این مراسم ضمن خیرمقدم به خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های داخلی و خارجی، از نقش رسانه‌ها در انتقال و تبیین روایت ایران، به‌ویژه در جریان جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، قدردانی کرد.

بقائی با اشاره به استمرار تعاملات رسانه‌ای، از جمله برگزاری منظم و بدون وقفه نشست‌های سخنگویی وزارت امور خارجه در طول جنگ‌های تحمیلی دوازده و چهل روزه، از خبرنگارانی که در هر شرایطی خود را به این نشست‌ها رساندند و با طرح پرسش‌ها و پیگیری موضوعات، مواضع ایران را به افکار عمومی داخل و خارج از کشور منعکس کردند، قدردانی کرد.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، نیز در این مراسم با اشاره به نقش وزیر امور خارجه در دوره جنگ اظهار داشت: عراقچی که خود از سربازان و یادگاران هشت‌سال دفاع مقدس ملت ایران است، در عین حضور و تجربه میدان رزم، سکان دیپلماسی کشور را در شرایط دشوار در دست داشت؛ وی افزود وزیر امور خارجه در کنار مجموعه ارکان دولت برای ساختن ایرانی مقتدر و برخوردار از آینده‌ای روشن تلاش می‌کنند. وی همچنین از نقش خبرنگاران و اصحاب رسانه در این مسیر تقدیر کرد.

در ادامه این مراسم، محمدرضا نوروزپور، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسین جابری‌انصاری، مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)، حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی، و محمود محمدی، دومین سخنگوی وزارت امور خارجه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با تشریح نقطه‌نظرات خود در خصوص عرصه دیپلماسی و رسانه، از تلاش‌های دستگاه سیاست خارجی، وزیر و سخنگوی وزارت امور خارجه تقدیر کردند.

شماری از خبرنگاران رسانه‌های داخلی و خارجی، با بیان خاطراتی از مصاحبه با وزیر امور خارجه و دیگر مسئولان وزارت خارجه و همچنین حضور در نشست‌های منظم هفتگی سخنگوی وزارت خارجه، به‌ویژه در دوره دو جنگ تحمیلی، از تعامل سازنده و مؤثر دستگاه سیاست خارجی و حوزه سخنگویی با رسانه‌ها تقدیر کردند و دیدگاه‌ها و انتظارات خود را با وزیر امور خارجه و سایر حاضران در میان گذاشتند.

در خلال این مراسم، نماهنگ‌هایی از فعالیت‌ها و تلاش‌های وزارت امور خارجه و نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور در عرصه دیپلماسی رسانه‌ای و مجازی از جمله مصاحبه‌های متعدد وزیر، سخنگو و معاونین وزارت خارجه با رسانه‌های خارجی و پیام‌های منتشره در صفحات نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور در شبکه‌های اجتماعی در تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران، پاسخگویی رسانه‌ای و انتقال روایت ایران در عرصه بین‌المللی به نمایش درآمد.

در پایان این مراسم، از کتاب «آن چهل روز» رونمایی شد؛ اثری که مجموعه‌ای از تلاش‌ها و اقدامات وزارت امور خارجه در عرصه دیپلماسی عمومی، رسانه‌ای و مجازی از آغاز جنگ تحمیلی چهل‌روزه را گردآوری کرده است. در این کتاب، مجموعه‌ای از سخنرانی‌ها، نشست‌های خبری و پرسش‌وپاسخ‌های سخنگویی، مصاحبه‌های وزیر امور خارجه و دیگر مسئولان با رسانه‌های خارجی، توییت‌ها، عکس‌نوشته‌ها، بیانیه‌ها و مکالمات تلفنی وزیر امور خارجه گردآوری شده است تا به‌عنوان سندی برای ثبت بخشی از تلاش‌های رسانه‌ای و دیپلماتیک دستگاه سیاست خارجی در جریان جنگ تحمیلی در اختیار پژوهشگران و علاقه‌مندان قرار گیرد.

این مراسم همچنین با تقدیر از خبرنگاران حوزه سیاست خارجی همراه بود؛ خبرنگارانی که در طول سال گذشته و به‌ویژه در روزهای جنگ، در کنار دستگاه سیاست خارجی حضور داشتند و با پوشش مستمر تحولات، طرح پرسش‌ها و انتقال روایت‌های مختلف، بخشی از تلاش ملی برای تبیین و ثبت رویدادهای این دوره را بر عهده داشتند.