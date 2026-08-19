تماس تلفنی وزیر امور خارجه با فرمانده ارتش پاکستان

طرفین در این تماس، ضمن بررسی آخرین تحولات منطقه و ابعاد مختلف وضعیت کنونی، درباره آخرین روندهای دیپلماتیک و تلاش‌های جاری برای پیشبرد راهکارهای سیاسی و دیپلماتیک و نیز تقویت رایزنی‌ها و همکاری‌ها تبادل نظر کردند.