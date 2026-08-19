تماس تلفنی وزیر امور خارجه با فرمانده ارتش پاکستان
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با فرمانده ارتش پاکستان، به صورت تلفنی گفتوگو کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، عصر امروز چهارشنبه با فیلد مارشال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، به صورت تلفنی گفتوگو کرد.
طرفین در این تماس، ضمن بررسی آخرین تحولات منطقه و ابعاد مختلف وضعیت کنونی، درباره آخرین روندهای دیپلماتیک و تلاشهای جاری برای پیشبرد راهکارهای سیاسی و دیپلماتیک و نیز تقویت رایزنیها و همکاریها تبادل نظر کردند.