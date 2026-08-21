برخی تحت عنوان مقابله با نفوذ دنبال فشار بر مردم هستند

آیت‌الله محسن غرویان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به این سوال که با توجه به آغاز به کار دولت چهاردهم همزمان با جنگ و ادامه این شرایط، ارزیابی شما از هجمه‌ها و تخریب‌ها علیه دولت و تلاش برخی جریان‌ها برای دوقطبی‌سازی و تضعیف انسجام ملی چیست، گفت: در طول سال‌های بعد از انقلاب، در میان رؤسای جمهور، کسی را متواضع‌تر از آقای پزشکیان در برابر ملت و مردم ندیده‌ام و واقعاً به نظر من، این تواضع و روحیه خدمتگزاری در پزشکیان نسبت به مردم بی‌نظیر بوده است. البته همه رؤسای جمهور ما تلاش کردند و زحمت کشیدند، ولی تواضع‌شان در برابر مردم و آن حس مسئولیت‌شان برای خدمتگزاری در برابر مردم به این درجه نبوده است و این امتیاز جناب آقای پزشکیان است.

این استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: نکته دیگر، شفافیت ایشان در حرف زدن است. من چندی پیش داشتم صحبت‌های ایشان را در جمع احزاب و گروه‌های سیاسی مختلف گوش می‌کردم و می‌دیدم که ایشان خیلی شفاف و صریح می‌گویند مشکلات ما اکنون این است؛ کشور ما اکنون دچار این مشکلات است. کسر و کمبودها را از مردم پنهان نمی‌کنند و درخواست می‌کردند که لیدرهای احزاب و سران احزاب و گروه‌های سیاسی، هر کسی هر نوع خدمتی می‌تواند به مردم کند، به میدان بیاید و فقط حرف نزند؛ بیاید و عمل کند.

وی با بیان این‌که رئیس‌جمهور مشکلات را هم بیان می‌کنند، اظهار داشت: بارها اعلام کرده ما، مثلاً، این کسری درآمدهای نفتی را داریم، این مشکلات را داریم، بسیاری از مراکز و کارخانه‌های ما بمباران شده و از بین رفته‌اند. ببینید، این صراحت و شفافیت هم بسیار امتیاز بزرگی است که به هر حال مردم به میدان می‌آیند و احساس می‌کنند که این رئیس‌جمهور برای حفظ قدرت خودش نیست که دوندگی می‌کند؛ به فکر حفظ صندلی و کرسی ریاست خودش نیست و این یک امتیاز بسیار بزرگی در پزشکیان است که واقعاً باید همه قدر بدانند که رئیس‌جمهور می‌گوید من یک خدمتگزار بیش نیستم و می‌خواهم به ملت، به کشور، به جوان‌ها، به خانواده‌ها و به مردم خدمت کنم و هدف دیگری ندارم و این یک مسئله اساسی است.

این فعال سیاسی تأکید کرد: اکنون در مورد برخی احزاب و گروه‌هایی که با دولت مخالفت می‌کنند و علیه رئیس‌جمهور و دولت حرف‌هایی می‌زنند، انسان استشمام می‌کند که آنها قدرت را برای قدرت می‌خواهند، ولی آقای پزشکیان قدرت را برای خدمت می‌خواهند. این امتیاز بسیار بزرگی است. احساس من و دریافتم این است که آقای پزشکیان واقعاً قدرت را برای خدمت می‌خواهد و باید به ایشان کمک کرد. نکته دیگری که آقای پزشکیان در همین سخنرانی‌شان در جمع احزاب سیاسی بیان کردند، نکته بسیار جالب و اخلاقی بود. ایشان گفتند که به هر حال، همه ما گرفتار آن منیت هستیم؛ آن «من» مانع رشد و استکمال ما شده است و همه ما دنبال منیت خودمان هستیم.

وی تأکید کرد: باید از این «من» بگذریم؛ این «من» ما را زمین می‌زند. این هم نکته اخلاقی بسیار خوبی بود که ایشان، البته برای تمام این مسائل، هم از قرآن و هم از نهج‌البلاغه استشهاد کردند و مطالبی را نقل کردند. این هم واقعاً یک نکته اخلاقی بسیار مهمی است که باید توجه کنیم. اما در شرایط فعلی، ایشان واقعاً دنبال انسجام ملی هستند و دنبال کنار گذاشتن اختلافات هستند. به هر حال، اختلاف نظر، اختلاف سلیقه و اختلاف تفکر یک امر طبیعی است، ولی در این شرایط فعلی جنگی کشور، ایشان تأکید دارند که اختلافات سلیقه و طرز تفکرات را کنار بگذاریم و به مشترکات فکری که آن هم زیاد است بپردازیم و آن وحدت خودمان را حفظ کنیم.

غرویان خاطرنشان کرد: دشمن در فکر این است که کشور ما و نظام ما را از درون، به تعبیر خودشان دچار فروپاشی کنند و از بین ببرند. در اثر همین اختلافات داخلی، دشمن امید بسته که این نظام نابود و تجزیه شود و دشمن فهمیده است که با قدرت خارجی، ملت ایران را نمی‌تواند از بین ببرد و کشور ایران را نمی‌تواند از دست این مردمی که بیش از ۱۵۰ شب است در میدان هستند، بگیرد و به اهداف خودش برسد. فقط امیدش به این است که از درون کشور از هم متلاشی شود و این اختلافات بین مسئولین نظامی، انتظامی و دولت، کشور را دچار اضمحلال کند. آقای پزشکیان درصددند که این اتفاق نیفتد و واقعاً هم همین‌طور است و این هم نکته بسیار مهمی است.

وی افزود: نباید بگوییم همین کسانی که شب‌ها در اجتماعات حضور دارند، هم آنهایی هم که در اجتماعات نیستند، همه ایرانی هستند و همه جزو ملت ایران هستند. باید از آنها تقدیر کرد و همین که به نفع دشمن اغتشاش نمی‌کنند، شلوغ نمی‌کنند و کشور را به هم نمی‌ریزند، این جای تقدیر و سپاس دارد. اگرچه در اجتماعات شبانه حضور نداشته باشند، نباید عده‌ای بگویند که ملت فقط همین کسانی هستند که در خیابان هستند و بقیه دیگر با ما دشمن هستند یا ایرانی نیستند. نه، این‌طور هم نیست و ایشان نگاهشان بسیار جامع و فراگیر است. همین که مردم تحمل کرده‌اند و تاب‌آوری دارند، این مشکلات تحریم، مشکلات اقتصادی، گرانی، تورم و جنگ را تحمل می‌کنند و علیه نظام به نفع دشمن شورش نمی‌کنند، این خودش جای تقدیر و سپاس دارد. یعنی آن‌قدر مشکلات زیاد است که به هر حال مردم می‌توانند دست به شورش بزنند، ولی نمی‌زنند. این نشان‌دهنده این است که آنها هم تاب‌آوری دارند و حامی نظام هستند.

این فعال سیاسی درباره کضعیت معیشتی مردم با توجه به شرایط موجود و تخلفات تراستی‌ها در کنار این موارد گفت: باید دولت واقعاً با کسانی که این‌طور به بیت‌المال دستبرد می‌زنند و غارت می‌کنند برخورد کند. این اختلاس‌هایی که صورت می‌گیرد، این رقم‌های نجومی که واقعاً بعضی مدیران برای خودشان و اطرافیانشان برداشت می‌کنند، باید بررسی شود؛ حقوق‌هایی که واقعاً انسان تعجب می‌کند، اینها از بیت‌المال چگونه این حقوق‌های بالا را برمی‌دارند؛ در حالی که برای دیگرانی که چه‌بسا از نظر علمی و خدمات‌دهی بالاتر هستند، یک‌سوم این حقوق‌ها، یک‌چهارم این حقوق‌ها هم درج نمی‌شود.

وی تأکید کرد: اینها ظلم است. آقای پزشکیان و دولت باید یک نظارت دقیق‌تری داشته باشند و در همین جمع احزاب هم برخی از آقایان گفتند که همان‌طور که شما آمدید در مسائل سیاسی این تفاهم‌نامه را با شهامت امضا کردید و در صحنه دیپلماسی و سیاسی با قاطعیت ظاهر شدید، بیایید در صحنه اقتصادی هم یک تحرک و انقلاب اساسی برای عدالت، انجام بدهید. این کار سختی است، ولی خب آقای پزشکیان به پشتوانه ملت می‌توانند این انقلاب را، این انقلابی‌گری را برای اجرای عدالت و جلوگیری از دزدی‌ها و غارتگری‌ها نسبت به بیت‌المال، به نظر من انجام دهند.

وی درباره طرح مقابله با نفوذ و جاسوسی که مواد آن در جامعه واکنش‌های زیادی داشته است، گفت: سؤال اینجاست چرا به جای اینکه بحث نفوذ در رده‌های بالاتر بررسی شود، همان‌طور که وزیر امور خارجه مسئله حفره‌های امنیتی را مطرح کردند، چرا بار این قوانین ابتدا متوجه قوانین می‌شود و این دایره بسته می‌شود که هر قدمی که مردم قرار است بردارند، برایش جرم‌انگاری می‌شود؟ در صورتی که بحث نفوذ از جای دیگری است. به نظرم می‌رسد یک عده خاصی از نمایندگان هستند. اینها برای فشار به دولت و دولت‌مردان و پزشکیان، به‌خصوص، یک‌سری از این بحث‌ها را مطرح می‌کنند و می‌خواهند یک‌سری سنگ‌اندازی‌هایی کنند.

این استاد حوزه علمیه قم اظهار داشت: به اعتقاد من، اینها مخالف آزادی تفکر و آزادی اندیشه هستند. دنیای امروز، دنیای اطلاعات است. دادوستدهای اطلاعات به‌راحتی انجام می‌شود و با این قوانین و مصوبات نمی‌شود جلوی ردوبدل شدن اطلاعات را گرفت. اینها یک‌سری تفکرات عده معدودی از نمایندگان است که به نظر می‌رسد ریشه‌اش هم همان نوعی مقابله با تفکرات دولت و تفکرات رئیس‌جمهور، به‌خصوص وزیر امور خارجه است و این را می‌آیند تحت این عناوین مطرح می‌کنند، جرم‌انگاری می‌کنند و فشار را روی مردم می‌آورند، ولی در حقیقت دنبال اغراض و اهداف خاص خودشان هستند.

وی تأکید کرد: این اقدامات نتیجه نداده و نخواهد داد. فشار روی مردم، محدود کردن و فیلترینگ همان‌گونه که تاکنون نتیجه نداده و نتیجه نخواهد داد.

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