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آخرین وضعیت اجرای حکم پژمان جمشیدی/ درخصوص ادعاهای کذب اعاده حیثیت می‌کنیم

آخرین وضعیت اجرای حکم پژمان جمشیدی/ درخصوص ادعاهای کذب اعاده حیثیت می‌کنیم
کد خبر : 1827367
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وکیل پژمان جمشیدی با تکذیب اخبار منتشر شده درباره اجرای حکم موکولش گفت: در خصوص ادعاهای واهی و مطالب کذبی که درباره موکل مطرح و منتشر شده است، در اسرع وقت نسبت به اعاده حیثیت اقدام قانونی خواهیم کرد.

کامبیز برجاس، وکیل پژمان جمشیدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، ضمن تکذیب اخبار منتشرشده در فضای مجازی درباره اجرای حکم موکلش، اظهار کرد: اخبار منعکس‌شده درباره اینکه حکم آقای جمشیدی به مرحله اجرا درآمده، صحت ندارد و این حکم تاکنون اجرا نشده است.

وی افزود: آنچه تا امروز محرز و قطعی شده، برائت قطعی آقای جمشیدی از اتهام مطرح‌شده از سوی شاکیه مبنی بر تجاوز به عنف است که این برائت قطعی در دیوان عالی کشور هم حاصل شده است.

وکیل پژمان جمشیدی همچنین گفت: در خصوص ادعاهای واهی و مطالب کذبی که درباره موکل مطرح و منتشر شده است، در اسرع وقت نسبت به اعاده حیثیت اقدام قانونی خواهیم کرد.

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