در این دیدار، معاون وزیر امور خارجه چین ضمن گرامیداشت پنجاه‌وپنجمین سالگرد روابط دیپلماتیک دو کشور، گفت: بیش از نیم قرن است که دو کشور و دو ملت روابطی رو به رشد و دوستانه داشته‌اند و از یکدیگر آموخته‌اند. ارتقای سطح روابط به مشارکت راهبردی، همکاری عمل‌گرایانه، همکاری در سازمان‌های بین‌المللی و چندجانبه و تعاملات ملت‌ها با یکدیگر از ویژگی‌های روابط ایران و چین است که نمونه‌ای مثال‌زدنی برای تعاملات کشورهای در حال توسعه با یکدیگر محسوب می‌شود.

معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه کشورمان نیز ضمن پاسداشت پنجاه‌وپنجمین سالگرد تأسیس روابط دیپلماتیک میان دو کشور، بیان کرد: ایران و چین در نقاط عطف تاریخی از یکدیگر حمایت کرده‌اند و همکاری و هماهنگی میان ایران و چین، هم در روابط دوجانبه و هم در مجامع بین‌المللی، در چارچوب مشارکت راهبردی، فعالانه ادامه دارد.

وی افزود: روابط ایران و چین بر مبانی ارزشمندی مانند احترام متقابل، مخالفت با یکجانبه‌گرایی و پیگیری منافع مشترک بنا نهاده شده و به مرحله‌ای رسیده است که اکنون در دهمین سالگرد ارتقای سطح روابط به مشارکت جامع راهبردی، سازوکارهای اثربخشی برای تداوم، توسعه و تعمیق همکاری‌ها وجود دارد.

غریب‌آبادی با اشاره به تجاوزات نظامی آمریکا و رژیم اشغالگر به ایران و تحمیل دو جنگ 12 روزه و 40 روزه و ارتکاب جنایات گسترده که در رأس آن شهادت مقام معظم رهبری قرار دارد، افزود: ایران اگرچه جنگ‌طلب نیست، اما ثابت کرد از چنان استحکام ملی، نهادی و اجتماعی برخوردار است که در مقابله با دو رژیم متجاوز و باغی مسلح به پیشرفته‌ترین تجهیزات نظامی، توانست با مقاومتی مثال‌زدنی، شکست‌های سختی به آنها وارد کرده و پیروزی‌های شگرفی را رقم بزند.

طرفین در این دیدار همچنین درباره موضوعات مربوط به صلح و امنیت منطقه‌ای، وضعیت تنگه هرمز، زمینه‌های همکاری در مجامع بین‌المللی و چندجانبه، از جمله سازمان ملل و سازمان همکاری شانگهای و همچنین اهم موضوعات روابط دوجانبه، تبادل نظر کردند.