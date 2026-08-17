همراهی مردم روند مصرف برق را کاهشی کرد/ ۷ میلیون و ۲۵۰ هزار کنتور هوشمند نصب شد

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، نشست مشترک اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو و مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو و تنی چند از معاونین و مدیران ارشد صنعت آب و برق امروز (۲۶ مرداد ۱۴۰۵) برگزار شد.

وزیر نیرو در این نشست با اشاره به جانفشانی نیروهای عملیاتی صنعت آب و برق در زمان جنگ و حملات دشمن صهیونیستی و آمریکایی، گفت: شبکه خدمات آب و برق با تلاش شبانه‌روزی نیروهای عملیاتی، پایداری خود را حفظ کرد. البته در این روزها نیروهای عملیاتی و فنی آب کمتر مورد توجه قرار گرفتند، در حالی که حملات به تأسیسات و شبکه آب، تبعات گسترده‌تری دارد.

علی‌آبادی با اشاره به کاهش مصرف برق در دو سال اخیر، افزود: بر خلاف همیشه و در مجموع دو سال مصرف برق کشور کاهشی شد. این نشان از همدلی مردم است که به تأکید رهبر شهید نیز عمل کردند. این همراهی مردم برای کمک به تأمین برق جنوب کشور هم ادامه داشت تا پایداری خدمت‌رسانی در این منطقه تضمین شود.

وزیر نیرو با اشاره به نصب ۷ میلیون و ۲۵۰ هزار کنتور هوشمند، گفت: امیدواریم این رقم تا سال بعد به ۱۵ میلیون برسد. همچنین سدهایی که امکان تولید برق در تهران دارند با اندوخته مناسب مخزن در مدار هستند تا با ظرفیت کامل برق تولید کنند و خللی در خدمت‌رسانی به مردم ایجاد نشود.

رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، نیز در این نشست با گرامیداشت یاد شهدای صنعت برق، گفت: در جنگ اخیر، ۸ شهید از صنعت برق تقدیم کشور شد. همچنین آسیب‌های بزرگی ناشی از جنگ به شبکه برق وارد شد که با کمترین زمان ممکن در حال بازگشت به مدار هستند.

وی با اشاره به افزایش ظرفیت تولید برق، افزود: ظرفیت تولید برق از ۹۳ هزار مگاوات در ابتدای دولت به ۱۰۱ هزار و ۶۰۰ مگاوات رسیده است و رشد ۴.۶ درصدی نیروگاه‌های واحد را شاهد بوده‌ایم. برای تنوع‌بخشی بیشتر به سبد تولید برق کشور، نیروگاه زمین‌گرمایی مشکین‌شهر با ظرفیت ۵.۴ مگاوات وارد مدار شد.

معاون وزیر نیرو با اشاره به دستاوردهای صنعت برق، گفت: ۲۳ سال بدون خاموشی سراسری، بهبود ۱۱ درصدی فرکانس برق، کاهش ۶۰ درصدی خاموشی‌های بی‌برنامه و راه‌اندازی دیسپاچینگ سیار از دیگر دستاوردهای صنعت برق است. همچنین ۲۵ هزار کیلومتر شبکه کابل به جای کابل مسی احداث شده است.