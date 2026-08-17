به گزارش ایلنا، رویداد چهارمیلیونی «ایران دیجیتال» صبح امروز ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ با حضور رئیس‌جمهور، وزیر ارتباطات، معاونان آموزش و پرورش و جمعی از معلمان و دانش‌آموزان برگزیده در سالن اجلاس سران برگزار شد.

مسعود پزشکیان با ابراز خرسندی از حضور در این رویداد، دانش‌آموز را سرمایه، ثروت و قدرت ایران نامید و اظهار داشت: شما عزیزان ذخایر کشورمان هستید؛ اگر به شکل اصولی و صحیح راه درست را در مسیر شکوفایی استعداد و خلاقیت‌هایتان طی کنید، می‌توانید کشور را از هرگونه گرفتاری نجات دهید.

رئیس‌جمهور با اعلام تعهد دولت برای فراهم‌ساختن بسترهای رشد و شکوفایی دانش‌آموزان، یادآور شد: در قرآن مفاهیم متعددی وجود دارد که جهانبینی ما را در مسیر رشد و پیشرفت به سوی بی‌نهایت شکل می‌دهد. این مفاهیم پیوسته به دنبال ارتقای سطح زندگی ما به سمت بالا هستند تا آنگونه که خداوند می‌خواهد رشد یابیم. من هم مثل شما یک دانش‌آموز ساده بوده‌ام ولی ضربه‌ای من را بیدار کرد بنابراین برای تحقق اهداف و برنامه‌هایتان، تلنگری نیاز است تا استعداد و سرمایه‌های نهفته در وجود شما شکوفا شود.

پزشکیان با تأکید بر فراهم‌سازی بستر رشد علمی تمام دانش‌آموزان ایران گفت: چنانچه شما دانش‌آموزان باور و ایمان داشته باشید، می‌توانید از سد تمام موانع بگذرید و ایران را به سوی عزت و پیشرفت هدایت کنید. برای این حرکت اثرگذار، کافی است بیدار شوید، خوب ببینید و عمیق یاد بگیرید و به مردم جامعه‌ای که در آن هستید خدمت کنید تا مشکلات برطرف شود.

رئیس‌جمهور از دانش‌آموزان خواست تا به عنوان عنصری فعال و پویا در راستای تحقق مسئولیت‌های اجتماعی گام بردارند و تصریح کرد: تمام تلاشتان این باشد که در خدمت انسانیت و سربلندی و عزت جامعه خود باشید؛ تمام وجود خود را وقف استان و محله‌ای کنید که در آن درس می‌خوانید و زندگی می‌کنید. تمام وزرا و مسئولان دستگاه‎های اجرایی نیز موظف هستند تلاش کنند تا عدالت آموزشی تحقق یابد.

پزشکیان در تبیین فلسفه نهضت عدالت آموزشی اظهار داشت: هدف ما از توسعه و راه اندازی این نهضت فقط ساخت مدرسه نبوده است، بلکه می‌کوشیم در نقاط تمام کشور و به‌طور خاص در مناطقی که افراد گرفتار هستند یا در محرومیت به سر می‌برند، زمینه را برای تحول و شکوفایی دانش‌آموزان فراهم کنیم، زیرا این وظیفه حاکمیت است که در خدمت تمام اقشار و آحاد جامعه باشد.

رئیس جمهور در تشریح کارکرد هوش مصنوعی، نیاز به باور، اعتقاد و مهارت را از ضرورت‌های اولیه برای حل مسئله برشمرد و گفت: هوش مصنوعی همانند یک جسم است؛ برای آنکه بتوانیم از آن به درستی بهره‌برداری کنیم، طبیعتاً نیازمند مهارت و علم اجرا هستیم. بهره‌گیری از علم و هوش به تنهایی مشکلات را حل نمی‌کند؛ برای آنکه مسائل به درستی حل شوند، فکر، ایده و اندیشه باید به شکل عملی اقدام کنند تا به طور مؤثر شاهد تغییرات باشیم. به عبارت دیگر، زمانی هوش مصنوعی، کلمات و علم معنا و مفهوم پیدا می‌کنند که آن را مبتنی بر ایمان و مهارت در مسیر آبادانی و پیشرفت کشور به کار بگیریم.

پزشکیان خاطرنشان کرد: چنانچه کنار گود باشیم و فقط درباره مسائل حرف بزنیم اما راه حل قابل اجرا ارائه ندهیم، کافی نیست. برای همین تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در خدمت تمام مردم کشورمان باشیم. ایران برای تمام مردم ایران است و به گروه یا جناح خاصی تعلق ندارد. در هر یک از استان‌ها و شهرستان‌ها، نخبگان و استعدادهایی کشف می‌شود که اگر به آن‌ها توجه کنیم، با خدمتی که به کشور می‌کنند آن را شکوفا خواهند کرد.

رئیس جمهور با تأکید بر این که همواره مهارت و علم با یکدیگر رابطه دارند ادامه داد: علم بدون مهارت و مهارت بدون باور و اعتقاد مشکلی را حل نمی‌کند. باور باید همراه با آگاهی و از سر ایمان باشد. وقتی به خدا و قرآن اعتقاد داشته باشیم، آنگاه تمام صفات خدا همچون خالق، قادر، رحیم، عزیز و زیبا را درک می‌کنیم و اینچنین است که دیگر جایی برای توقف نمی‌ماند.

پزشکیان با اشاره به بهره‌گیری از تمام ابزارهای آموزشی تصریح کرد: در حین آموزش در مدارس از ابزارهای مختلف بهره‌گیری شود. تمامی شما عزیزان می‌توانید با پیشرفت‌هایی که رقم می‌زنید بستر شکوفای کشور و همانگونه که مقام معظم رهبری شهیدفرمودند، الهام‌بخش و پیشرو بسازید. شما دانش‌آموزان عزیز آینده سازان کشور هستید و تا جان در بدن دارید، برای میهن کار و تلاش کنید. همه تلاش کنیم تا اقداماتی انجام شود که بیش از گذشته به کشور خدمت کنیم.

در بخش دیگری از این رویداد، دکتر ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ضمن قدردانی از حمایت‌های بی‌دریغ رئیس‌جمهور، بیان کرد: رویداد امروز نمادی از تعامل و هم‌افزایی مجموعه همکاران در وزارت ارتباطات، آموزش وپرورش و معاونت علمی و فناوری است که پیوند عمیقی را میان فناوری و نظام تعلیم و تربیت برقرار کرده‌اند.

وزیر ارتباطات با اشاره به پیوست عدالت ارتباطی، گفت: پس از دو سال از آغاز فعالیت دولت چهاردهم، ۳ هزار و ۵۰۰ روستا از ارتباطات باکیفیت برخوردار هستند و در این زمینه، علیرغم وجود مشکلات، بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده است. این تحول با مشارکت و تعامل بخش خصوصی حاصل شده است.

در بخشی از این مراسم، با حضور رئیس‌جمهور، در قالب سه گروه۱۳ نفره از معلمان و دانش‌آموزان برگزیده رویداد ایران دیجیتال با اهدای تندیس تقدیر شد. همچنین تعدادی از دانش‌آموزان و فعالان حوزه ارتباطات و دیجیتال، مسائل و پیشنهادات خود را در این رویداد مطرح کردند.

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