پاسداران هرگونه تهدید و تعرض را با قاطعیت تمام در هم خواهند کوبید
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت ۲۶ مردادماه، سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن اسلامی بیانیه ای صادر و تاکید کرد: پاسداران جان برکف انقلاب اسلامی در این مقطع حساس به تأسی از ایثار و مقاومت و ایستادگی آزادگان سرافراز و با اتکال به خداوند متعال و تحت تدابیر و رهنمودهای فرمانده معظم کل قوا حضرت امام سیدمجتبی حسینی خامنهای(مدظله العالی)، با تمام توان پاسدار حریم انقلاب اسلامی و حافظ تمامیت سرزمینی، استقلال، عزت و منافع ملی کشور خواهند بود و هرگونه تهدید و تعرض را با قاطعیت تمام و با بهرهگیری از راهبرد بازدارندگی حداکثری و عملیات تهاجمی پرقدرت، در هم خواهند کوبید.
به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت ۲۶ مردادماه، سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن اسلامی به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
۲۶ مردادماه، یادآور روزی است که آزادگان سرافراز و اسوههای صبر و استقامت، پس از سالها اسارت در زندانهای مخوف رژیم بعث عراق، قدم به خاک پاک میهن اسلامی نهادند. این روز، یکی از صفحات زرین و فخرآفرین تاریخ انقلاب اسلامی است که یادآوری آن در هر سال، برای نسل جوان جامعه که آن دوران پرمعنا و افتخارآمیز را درک نکردهاند، راهگشا خواهد بود.
آزادگان سرافراز آموزگاران مقاومت و ایستادگی، نماد حقیقی مقاومت فعال و امید آفرینی راهبردی هستند. آنان با خدای خود معامله کردند و صبر و مجاهدت آنان و تحمل رنج و شکنجه و فراق، همچون ذخیرهای معنوی برای همیشه در تاریخ این مرز و بوم باقی خواهد ماند. آزادگان، سند حقانیت و مظلومیت ایران اسلامی و میراث دار خون پاک شهدا و اسوه صبر و پایداری و اسطوره آزادگی و مروت هستند.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضمن گرامیداشت این روز فرخنده و تبریک و تهنیت به یکایک آزادگان عزیز و غیور، این سروقامتان سرافراز و نستوه که با تکیه بر ایمان و توکل بر خداوند، پرچم تسلیم را به زمین انداختند و پرچم عزت را در اردوگاه ها و زندان های دشمن با همه رنج ها و مشقت ها؛ برافراشتند، به ملت شریف و مبعوث شده ایران اسلامی، اطمینان می دهد که پاسداران جان برکف انقلاب اسلامی در این مقطع حساس به تأسی از ایثار و مقاومت و ایستادگی آزادگان سرافراز و با اتکال به خداوند متعال و تحت تدابیر و رهنمودهای رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی و فرمانده معظم کل قوا حضرت امام سیدمجتبی حسینی خامنهای(مدظله العالی)، با تمام توان و آمادگی، همافزا و هماهنگ با سایر نیروهای مسلح مقتدر کشور، پاسدار حریم انقلاب اسلامی و حافظ تمامیت سرزمینی، استقلال، عزت و منافع ملی کشور خواهند بود و هرگونه تهدید و تعرض را با قاطعیت تمام و با بهرهگیری از راهبرد بازدارندگی حداکثری و عملیات تهاجمی پرقدرت، در هم خواهند کوبید.
"و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم"
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۲۶ مردادماه ۱۴۰۵