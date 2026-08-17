دادستانی تهران خبرداد:
برخورد با تخلفات و جرایم منافی عفتِ برخی کافهها و رستورانهای تهران به صورت جدی دنبال میشود
دادستان تهران گفت: برخورد با تخلفات و جرایم منافی عفتِ برخی کافهها و رستورانهای تهران و همچنین فروشگاههایی که اقدام به فروش البسه نامتعارف میکنند به صورت جدی در دستور کار دادستانی تهران قرار دارد.
به گزارش ایلنا، علی صالحی دادستان تهران نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت مقوله برخورد با جرایم اخلاقی در دادسرای تهران، اظهار کرد: امروز دادسرای ویژه امنیت اخلاقی در شهر تهران، با قضات دغدغهمند خود به صورت جدی مسائل و پروندههای این حوزه را دنبال میکند؛ همچنین واحد رصد مستقر در این دادسرا، محتواهای منتشر شده در فضای مجازی را به صورت مستمر مورد بررسی قرار میدهد تا با افرادی که اقدام به انتشار محتواهای غیراخلاقی میکنند، برخورد قانونی صورت بگیرد.
وی افزود: در همین راستا، اخیراً در پی انتشار ویدئویی توهینآمیز نسبت به مراسم اربعین حسینی در فضای مجازی از سوی یک خانم و آقا، بلافاصله موضوع در دستور کار دادسرای تهران قرار گرفت و با دستور مقام قضایی، صفحه متعلق به آنها در فضای مجازی مسدود گردید و متهمان نیز دستگیر و بازداشت شدند.
صالحی تاکید کرد: برخورد با تخلفات و جرایم منافی عفتِ برخی کافهها و رستورانهای تهران و همچنین فروشگاههایی که اقدام به فروش البسه نامتعارف میکنند به صورت جدی در دستور کار دادستانی تهران قرار دارد.