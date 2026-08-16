قوه قضاییه:
زن بلاگری که به مقدسات توهین کرده بود شناسایی و دستگیر شد
مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: یک زن بلاگر که در ایام پایانی ماه صفر با انتشار ویدئویی در فضای مجازی اقدام به توهین به مقدسات کرده بود، با دستور مقام قضایی شناسایی و دستگیر شد.
به گزارش ایلنا، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: در پی انتشار ویدئویی توهینآمیز در فضای مجازی از سوی یک زن بلاگر، موضوع در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت.
با دستور مقام قضایی، متهم شناسایی و دستگیر شد؛ بنابراین گزارش، برای این فرد پرونده قضایی تشکیل شده و در حال رسیدگی است.