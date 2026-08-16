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سیاسی



حقوقی قضایی ۲۵ / ۰۵ / ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۲:۲۳

قوه قضاییه:

زن بلاگری که به مقدسات توهین کرده بود شناسایی و دستگیر شد

مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: یک زن بلاگر که در ایام پایانی ماه صفر با انتشار ویدئویی در فضای مجازی اقدام به توهین به مقدسات کرده بود، با دستور مقام قضایی شناسایی و دستگیر شد.