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قوه قضاییه:

زن بلاگری که به مقدسات توهین کرده بود شناسایی و دستگیر شد

زن بلاگری که به مقدسات توهین کرده بود شناسایی و دستگیر شد
کد خبر : 1826693
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مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: یک زن بلاگر که در ایام پایانی ماه صفر با انتشار ویدئویی در فضای مجازی اقدام به توهین به مقدسات کرده بود، با دستور مقام قضایی شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش ایلنا، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: در پی انتشار ویدئویی توهین‌آمیز در فضای مجازی از سوی یک زن بلاگر، موضوع در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت.

با دستور مقام قضایی، متهم شناسایی و دستگیر شد؛ بنابراین گزارش، برای این فرد پرونده قضایی تشکیل شده و در حال رسیدگی است.

 

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