به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «امروز در راستای جلب حمایت فعالان سیاسی کشور از دیپلماسی دولت و تفاهم‌نامه خاتمه جنگ، در جلسه فوق‌العاده مجمع عمومی جبهه اصلاحات شرکت کردم و به تبیین شرایط خطیر فعلی ایران عزیزمان پرداختم.»