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حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور در جلسه مجمع عمومی جبهه اصلاحات

حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور در جلسه مجمع عمومی جبهه اصلاحات
کد خبر : 1826293
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معاون اجرایی رئیس‌جمهور، با حضور در جلسه فوق‌العاده مجمع عمومی جبهه اصلاحات، به تبیین شرایط خطیر کنونی ایران و جلب حمایت فعالان سیاسی از دیپلماسی دولت و تفاهم‌نامه خاتمه جنگ پرداخت.

 

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «امروز در راستای جلب حمایت فعالان سیاسی کشور از دیپلماسی دولت و تفاهم‌نامه خاتمه جنگ، در جلسه فوق‌العاده مجمع عمومی جبهه اصلاحات شرکت کردم و به تبیین شرایط خطیر فعلی ایران عزیزمان پرداختم.»

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