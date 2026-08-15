حضور معاون اجرایی رئیسجمهور در جلسه مجمع عمومی جبهه اصلاحات
معاون اجرایی رئیسجمهور، با حضور در جلسه فوقالعاده مجمع عمومی جبهه اصلاحات، به تبیین شرایط خطیر کنونی ایران و جلب حمایت فعالان سیاسی از دیپلماسی دولت و تفاهمنامه خاتمه جنگ پرداخت.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «امروز در راستای جلب حمایت فعالان سیاسی کشور از دیپلماسی دولت و تفاهمنامه خاتمه جنگ، در جلسه فوقالعاده مجمع عمومی جبهه اصلاحات شرکت کردم و به تبیین شرایط خطیر فعلی ایران عزیزمان پرداختم.»