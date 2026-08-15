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سیاسی



سیاست خارجی ۲۴ / ۰۵ / ۱۴۰۵ - ۲۲:۵۰:۴۶

محکومیت شدید جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان

​سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، حملات وحشیانه امروز رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف لبنان از جمله الانصار، ارتفاعات علی‌الطاهر، نبطیه الفوقا و دیر الزهرانی را که منجر به شهادت یازده نفر از جمله سه کودک و دو زن از اعضای یک خانواده و زخمی‌شدن چند تن دیگر و تخریب اماکن مسکونی و غیرنظامی شد، به شدت محکوم کرد.