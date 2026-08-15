به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری کرمانشاه، حسن رستم زاد ️معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمانشاه امروز شنبه در نشست کارگروه تنظیم بازار و آرد و نان استان با قدردانی از عملکرد استاندار در مدیریت استان، گفت: دکتر منوچهر حبیبی استانداری پرتلاش و میدانی است که با مدیریت و راهبری مناسب، در ایام اربعین حسینی با وجود افزایش قابل توجه حجم زائران، خدمات مطلوبی در استان و مرز خسروی ارائه شد.

وی افزود: کیفیت مناسب خدمات ارائه‌شده در ایام اربعین موجب شد وزیر کشور نیز به نمایندگی از دولت از استاندار و مردم کرمانشاه تقدیر و تشکر کند و مرز خسروی به‌عنوان یکی از مرزهای مهم و شناخته‌شده کشور در حوزه تردد زائران بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت ساماندهی سفر مدیران کل استان به تهران اظهار کرد: سفر مدیران کل به تهران و حضور در وزارتخانه‌ها برای پیگیری امور استان، بهتر است تا حد امکان در روزهای دوشنبه برنامه‌ریزی و تنظیم شود تا هماهنگی بیشتری در این زمینه صورت گیرد.

معاون اقتصادی استاندار کرمانشاه تأکید کرد: حضور مدیران در تهران ممنوع نیست، اما انتظار می‌رود این سفرها هدفمند و در راستای جذب اعتبار، بودجه و پیگیری امور استان باشد و خروجی مشخصی برای کرمانشاه داشته باشد.

رستم‌زاد همچنین بر ضرورت پیگیری ویژه موضوعات مربوط به امنیت قضایی استان تأکید کرد و گفت: برخی موضوعات باید به‌صورت ویژه دنبال شود و جلسات کارگروه نیز باید بیش از گذشته راهگشا باشد و به جای صرفاً ارائه گزارش، زمینه حل مسائل و مشکلات کارشناسی را فراهم کند.

وی با اشاره به گزارش ارائه‌شده در حوزه شیلات، اظهار کرد: اینکه مدیر مربوطه بخشی از امور دیگر را کنار گذاشته و با جدیت موضوع شیلات را دنبال کرده، نشان‌دهنده توانمندی، تعهد و عزم جدی برای فعال کردن این ظرفیت است و انتظار داریم همین رویکرد در سایر بخش‌ها نیز دنبال شود.

معاون اقتصادی استاندار کرمانشاه افزود: هر جا برای توسعه شیلات نیاز به حمایت و کمک باشد، با راهبری استاندار حتماً همکاری لازم را انجام خواهیم داد تا ظرفیت‌های موجود در این حوزه به فعلیت برسد.

رستم‌زاد همچنین بر استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران و نهادهای توانمند کشور برای توسعه آبزی‌پروری تأکید کرد و گفت: برخی نهادها و مجموعه‌های اقتصادی کشور تجربه و ظرفیت قابل توجهی در این حوزه دارند و علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری هستند؛ باید از این ظرفیت‌ها برای توسعه شیلات استان استفاده کنیم.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت جوجه‌ریزی و تولید گوشت مرغ و تخم‌مرغ در استان گفت: باید این موضوع با نگاه جامع و پایدار مدیریت شود. کرمانشاه ظرفیت‌های مناسبی دارد و لازم است زنجیره تولید مرغ گوشتی و تخم‌مرغ را با نگاه بلندمدت تقویت کنیم تا در تأمین پایدار نیاز استان مشکلی ایجاد نشود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمانشاه با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره نظارت بر بازار، اظهار کرد: وضعیت بازار نیازمند کنترل و نظارت دقیق‌تر است و همه دستگاه‌های مسئول باید برای تقویت نظارت‌ها و کنترل بازار همکاری کنند.

رستم‌زاد افزود: در شرایط فعلی کشور و با توجه به فشارهای ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی، بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از شرایط عمومی اقتصاد است، اما این موضوع نباید موجب شود نظارت بر بازار و برخورد با تخلفات کنار گذاشته شود.

وی با اشاره به موضوع کالاهای اساسی گفت: خوشبختانه در استان در زمینه تأمین کالاهای اساسی مشکل خاصی وجود ندارد و این روند باید با جدیت ادامه پیدا کند.

معاون اقتصادی استاندار کرمانشاه همچنین بر پیگیری موضوع آرد و توسعه نان کامل تأکید کرد و گفت: مطالبه عمومی مردم حرکت به سمت تولید و عرضه نان کامل است و همان‌طور که در جلسات گذشته نیز بر آن تأکید شده، باید اقدامات لازم برای تحقق این موضوع انجام شود.

رستم‌زاد در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی در حوزه مرز، واردات و صادرات تأکید کرد و افزود: هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف باید تقویت شود. در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز بر این موضوع تأکید شده است که اگر دستگاه‌های استان دست به دست هم دهند و برای حل مشکلات پای کار باشند، بخش قابل توجهی از مشکلاتی که امروز روی کاغذ وجود دارد، قابل حل است.

وی تصریح کرد: همه دستگاه‌ها باید با بسیج اندیشه، توان و تلاش خود برای حل مشکلات استان اقدام کنند و از ظرفیت‌های موجود به بهترین شکل استفاده شود.

معاون اقتصادی استاندار کرمانشاه با اشاره به فعالیت‌های استاندار در روزهای اخیر گفت: طی روزهای گذشته که بسیاری از ما در تعطیلات در خانه بودیم، شاهد بودیم استاندار همچنان در میدان حضور داشت و در کنار مدیران و در موضوعات مختلف پیگیر امور استان بود.

رستم‌زاد افزود: حتی روز جمعه نیز استاندار در برنامه‌های فرهنگی و اجرایی حضور داشت و این میزان حضور و تلاش باید برای همه مدیران استان یک الگو باشد.

وی تأکید کرد: وقتی نفر اول مدیریت استان و نماینده دولت در استان پای کار است و برای حل مسائل تلاش می‌کند، همه دستگاه‌های اجرایی نیز باید متناسب با شرایط و مسائل استان در میدان باشند.

معاون اقتصادی استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: البته این به معنای سخت‌گیری بی‌مورد به مردم، اصناف و بازاریان نیست؛ بلکه باید ضمن نظارت و کنترل دقیق، شرایط فعالیت کسبه و بازاریان نیز مورد توجه قرار گیرد و در مناسبت‌های خاص نیز مدیریت بازار با هماهنگی و همکاری همه دستگاه‌ها انجام شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمانشاه در ادامه سخنان خود با اشاره به مدیریت موفق استان در ایام اربعین، اظهار کرد: در اربعین امسال با تلاش همه دستگاه‌ها و در رأس آن استاندار محترم، اتفاقات بسیار خوبی رقم خورد و با وجود حجم بالای زائران، کیفیت خدمات ارتقا یافت و اقدامات مؤثری در حوزه‌های مختلف انجام شد.

رستم‌زاد افزود: توسعه زیرساخت‌های توزیع و بازار نیز نیازمند کار کارشناسی دقیق و تصمیم‌گیری هماهنگ میان دستگاه‌هاست و باید در جلسات مرتبط، مشخص شود که برای تقویت این زیرساخت‌ها و رفع مشکلات موجود چه اقداماتی باید انجام شود.

وی با تأکید بر ضرورت افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی استان گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات با هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌هایی مانند صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، تعزیرات و سایر مجموعه‌های مرتبط قابل حل است. خود مدیران باید این هماهنگی را ایجاد کنند تا بتوانیم در مسیر حل مسائل و تحقق انتظارات نماینده عالی دولت در استان، گام‌های مؤثرتری برداریم.

ظرفیت‌های کرمانشاه نیازمند مدیریت و کار کارشناسی است

معاون اقتصادی استاندار کرمانشاه با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان در حوزه‌های مختلف اظهار کرد: کرمانشاه از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های فراوانی برخوردار است و اگر مدیریت صحیح صورت گیرد، کار کارشناسی در جلسات به‌درستی انجام شود و مدیران اقتصادی نیز پای کار باشند، می‌توان بخش مهمی از این ظرفیت‌ها را به فعلیت رساند.

رستم‌زاد افزود: هرجا جهاد کشاورزی با موضوع یا مشکلی مواجه است، باید همه دستگاه‌ها برای حل آن پای کار بیایند و در مواردی که صنعت یا بخش دیگری نیازمند حمایت است نیز باید ظرفیت بخش خصوصی را وارد میدان کنیم.

وی با تقدیر از فعالان اقتصادی و تشکل‌های بخش خصوصی استان گفت: در جلسات اخیر شاهد بودیم فعالان اقتصادی، اتاق بازرگانی و مجموعه‌های حوزه صنعت و معدن با جدیت پای کار هستند و می‌توانند بخش خصوصی قدرتمند استان را برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای وارد میدان کنند.

جذب سرمایه‌گذار باید به اولویت مدیران تبدیل شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، گفت: مدیران باید بخش مهمی از توان و ظرفیت خود را برای جذب سرمایه‌گذار و تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری در استان به کار بگیرند.

وی ادامه داد: کرمانشاه به لحاظ ظرفیت‌ها، پتانسیل‌ها و قابلیت‌های اقتصادی، سرشار از مواهب و ظرفیت‌های خدادادی است؛ اما یکی از مشکلات اساسی این است که گاهی با فرآیندهای طولانی و پیچیده اداری، سرمایه‌گذار را از یک دستگاه به دستگاه دیگر می‌فرستیم.

رستم‌زاد تصریح کرد: وقتی سرمایه‌گذار با استعلام‌های متعدد از دستگاه‌های مختلف و فرآیندهای طولانی مواجه می‌شود، به مرور خسته و دلسرد شده و در نهایت از سرمایه‌گذاری منصرف می‌شود. این روند باید اصلاح شود.

وی با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف در فرآیند سرمایه‌گذاری افزود: نباید سرمایه‌گذار را گرفتار استعلام‌های متعدد و رفت‌وآمدهای غیرضروری کنیم. همه دستگاه‌ها باید برای تسهیل امور و حل موانع سرمایه‌گذاری پای کار باشند.

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