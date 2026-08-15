مأموریت و ساختار نهضت سوادآموزی باید متناسب با نیازهای روز بازتعریف شود

به گزارش ایلنا، جلسه رسیدگی به وضعیت سازمان نهضت سوادآموزی، صبح امروز شنبه، 24 مردادماه 1405، به ریاست دکتر مسعود پزشکیان و با حضور وزیر آموزش و پرورش، حجت‌الاسلام والمسلمین قرائتی و جمعی از مدیران مرتبط برگزار شد.

پزشکیان در این نشست ضمن تقدیر از تلاش‌های حجت‌الاسلام والمسلمین قرائتی، اقدامات انجام‌شده در حوزه سوادآموزی بزرگسالان را شایسته توصیف و تصریح کرد: با توجه به گزارش‌های ارائه‌شده از سوی معاونان و مدیران، تصمیم‌گیری در خصوص نحوه فعالیت، انحلال یا ادغام نهضت سوادآموزی، نیازمند مطالعه و بررسی عمیق و مبتنی بر تجارب موفق جهانی است.

رئیس‌جمهور با تأکید بر لزوم بررسی الگوهای جهانی، خاطرنشان کرد: سازمان‌های مختلف کشور در حال ارائه مهارت‌های متنوع هستند؛ از این‌رو، برای نگاهی جامع به وضعیت نهضت سوادآموزی، باید از محدوده کاری، گستره جغرافیایی و تعداد نیروی انسانی آن آگاهی یافته و نسبت به اهداف، چارچوب و جمعیت هدف، ارزیابی کاملی انجام دهیم تا از موازی‌کاری و تکرار مأموریت‌ها جلوگیری شود.

پزشکیان سیاست مسجد و محله‌محوری را یکی از ظرفیت‌های مؤثر در ارتقای سطح سواد عمومی دانست و با اعلام اینکه در این راستا، تمام توان خود را برای دستیابی به نتیجه مطلوب به‌کار خواهیم گرفت، افزود: علاوه بر مساجد، مدارس، مراکز بهداشت، انجمن‌ها و دانشگاه پیام‌نور نیز از ظرفیت‌های خوبی در این زمینه برخوردارند. نکته کلیدی، توجه به مأموریت‌ها و عملکرد است؛ چراکه تخصیص منابع، مبتنی بر عملکرد مؤثر و در راستای تحقق اهداف محوله خواهد بود.

رئیس‌جمهور بر تعیین تکلیف وضعیت نیروی انسانی در ساختارهای جدید تأکید کرد و یادآور شد: طبیعتاً پیش از هرگونه اقدام، وضعیت نیروها از حیث ساختاری و استخدامی مشخص باشد.

در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین قرائتی ضمن ابراز علاقه خود به رئیس‌جمهور، اظهار داشت: همان‌گونه که دکتر پزشکیان آگاه هستند، نیاز به سواد از مسکن و بهداشت ضروری‌تر است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با فرمان بنیانگذار کبیر انقلاب، تمامی نهادها در حوزه سوادآموزی بزرگسالان مشارکت فعال داشتند که این همیاری عمومی، موجبات باسوادی 97 درصد از جامعه را فراهم کرد.

نماینده امام خمینی (ره) در سازمان نهضت سوادآموزی، با اشاره به نقش مؤثر آموزش‌یاران این سازمان، تصریح کرد: تمامی فعالیت‌های این نهاد فارغ از هرگونه جهت‌گیری جناحی و سیاسی انجام شده و توانسته است هزاران شهروند ایرانی را تا مقاطع دیپلم، فوق‌دیپلم و حتی کارشناسی ارشد آموزش دهد. این کارنامه، گواه موفقیت‌های نهضت سوادآموزی است. دغدغه اصلی ما این است که در صورت اتخاذ هرگونه تصمیم درباره انحلال یا ادغام، کرامت و جایگاه این نهاد حفظ شود.

در بخش دیگری از این جلسه، دکتر علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، بر تغییر روش‌ها، مأموریت‌ها و راهبردهای سازمان نهضت سوادآموزی تأکید کرد و گفت: با توجه به اینکه سیاست اولیه این سازمان، متمرکز بر رفع بی‌سوادی بود، اکنون با نیازهای روز جامعه، بازنگری در مأموریت‌های جدید و فرآیندهای فعالیت آن ضروری است.

در ابتدای این نشست، شماری از معاونان و مدیران وزارت آموزش و پرورش و سازمان نهضت سوادآموزی، ابعاد مختلف موضوع انحلال یا ادغام این سازمان را نقد و بررسی کردند. در ادامه، گزارشی از عملکرد این نهاد از آغاز فعالیت تاکنون ارائه گردید. همچنین بر ضرورت تغییر رویکردهای آموزشی به‌سوی مهارت‌محوری مورد تأکید قرار گرفت و موضوعات مربوط به ساختار و مأموریت‌ها در چارچوب چشم‌انداز جدید بازتعریف شد.

پزشکیان پس از استماع طرح‌ها، برنامه‌ها و پیشنهادهای اعضای جلسه، مقرر داشت که تصمیم نهایی درباره وضعیت و شیوه ادامه فعالیت نهضت سوادآموزی، بر اساس بررسی دقیق اساسنامه هیئت دولت، مستند به ماده 105 قانون برنامه هفتم پیشرفت و با لحاظ گزارش همه جانبه وزارت آموزش و پرورش، در جلسات آتی اتخاذ شود.