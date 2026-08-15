جلسه سران قوا برگزار شد
جلسه سران سه قوه به میزبانی رئیسجمهور، و با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس قوه قضائیه برگزار شد.
به گزارش ایلنا، جلسه سران سه قوه به میزبانی مسعود پزشکیان رئیسجمهور، و با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه برگزار شد.
در این نشست سران قوا ضمن بررسی آخرین مسائل و موضوعات روز کشور، درباره مهمترین مسائل و اولویتهای جاری در حوزههای مختلف بحث و تبادل نظر کردند.
در این جلسه همچنین بر ضرورت تداوم هماهنگی و همافزایی میان قوای سهگانه و اتخاذ رویکردهای منسجم و هماهنگ در راستای پیشبرد امور کشور و تأمین منافع و مصالح عمومی تأکید شد.