جلسه سران قوا برگزار شد

به گزارش ایلنا، جلسه سران سه قوه به میزبانی مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، و با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه برگزار شد.

در این نشست سران قوا ضمن بررسی آخرین مسائل و موضوعات روز کشور، درباره مهم‌ترین مسائل و اولویت‌های جاری در حوزه‌های مختلف بحث و تبادل نظر کردند.

در این جلسه همچنین بر ضرورت تداوم هماهنگی و هم‌افزایی میان قوای سه‌گانه و اتخاذ رویکردهای منسجم و هماهنگ در راستای پیشبرد امور کشور و تأمین منافع و مصالح عمومی تأکید شد.

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