قتل مرد میانسال در میاندورود؛ همسر مقتول به اتهام قتل عمد بازداشت شد

به گزارش ایلنا، محمدحسن دانافر، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان میاندورود، اظهار کرد: در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳، در پی اعلام مرجع انتظامی مبنی بر مرگ مشکوک یک مرد میانسال در روستای اسلام‌آباد، پرونده برای بررسی موضوع به پلیس آگاهی ارجاع شد.

وی افزود: با صدور دستور قضایی برای تعیین علت تامه فوت از سوی پزشکی قانونی و انجام تحقیقات جامع توسط بازپرس پرونده، وقوع قتل عمدی احراز و دستور دستگیری مظنون پرونده با صدور قرار نیابت قضایی صادر شد.

دادستان میاندورود ادامه داد: متهمه در یکی از استان‌های همجوار دستگیر و در جریان تحقیقات قضایی به ارتکاب قتل همسر خود اقرار کرد که پس از انجام اقدامات قانونی و صدور قرار بازداشت موقت، روانه زندان شد.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های بازپرس پرونده و کارکنان پلیس آگاهی میاندورود در شناسایی و دستگیری متهمه، خاطرنشان کرد: تحقیقات در این پرونده ادامه دارد و با تکمیل تحقیقات، اخبار تکمیلی در اختیار اصحاب رسانه قرار خواهد گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب میاندورود در پایان از رسانه‌ها و شهروندان خواست تا پیش از اعلام رسمی نتایج تحقیقات، از انتشار شایعات و گمانه‌زنی درباره جزئیات پرونده خودداری کنند.

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