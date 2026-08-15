قتل مرد میانسال در میاندورود؛ همسر مقتول به اتهام قتل عمد بازداشت شد
دادستان عمومی و انقلاب میاندورود از شناسایی و دستگیری زنی خبر داد که در پی تحقیقات قضایی و پلیسی، به قتل عمد همسر خود در روستای اسلامآباد این شهرستان اقرار کرده است.
به گزارش ایلنا، محمدحسن دانافر، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان میاندورود، اظهار کرد: در اردیبهشتماه سال ۱۴۰۳، در پی اعلام مرجع انتظامی مبنی بر مرگ مشکوک یک مرد میانسال در روستای اسلامآباد، پرونده برای بررسی موضوع به پلیس آگاهی ارجاع شد.
وی افزود: با صدور دستور قضایی برای تعیین علت تامه فوت از سوی پزشکی قانونی و انجام تحقیقات جامع توسط بازپرس پرونده، وقوع قتل عمدی احراز و دستور دستگیری مظنون پرونده با صدور قرار نیابت قضایی صادر شد.
دادستان میاندورود ادامه داد: متهمه در یکی از استانهای همجوار دستگیر و در جریان تحقیقات قضایی به ارتکاب قتل همسر خود اقرار کرد که پس از انجام اقدامات قانونی و صدور قرار بازداشت موقت، روانه زندان شد.
وی ضمن قدردانی از تلاشهای بازپرس پرونده و کارکنان پلیس آگاهی میاندورود در شناسایی و دستگیری متهمه، خاطرنشان کرد: تحقیقات در این پرونده ادامه دارد و با تکمیل تحقیقات، اخبار تکمیلی در اختیار اصحاب رسانه قرار خواهد گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب میاندورود در پایان از رسانهها و شهروندان خواست تا پیش از اعلام رسمی نتایج تحقیقات، از انتشار شایعات و گمانهزنی درباره جزئیات پرونده خودداری کنند.