سوال از وزیر کشاورزی در دستور کار این هفته مجلس

به گزارش ایلنا، جلسات علنی مجلس در هفته جاری در روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و جهارشنبه به صورت وبیناری برگزار می‌شود که موارد کاری آن به شرح زیر است:

لایحه یک فوریتی مقابله با جنایات بین‌المللی

طرح مقابله با نفوذ بیگانگان

لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی

طرح حمایت از اجتماعات و راهپیمایی‌ها مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

لایحه مدیریت بدهی های عمومی

طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

لایحه اصلاح ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا، کم بینا یا دارای دیگر معلولیت های خوانشی به آثار منتشر شده

لایحه اصلاح تبصره ۱ ماده ۲ قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

لایحه موافقتنامه دو جانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین ایران و اندونزی

لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازوکار همکاری سازمان‌های مالیاتی طرح پهنه راه

لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد شناسایی متقابل برنامه های فعالان اقتصادی مجاز

لایحه پروتکل همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر

لایحه موافقتنامه پیشگیری از حوادث در دریای خزر

بررسی لایحه تصویب معاهده سازمان بین‌المللی علائم کمک ناوبری دریایی

سوال عباس بیگدلی نماینده تاکستان از وزیر کشاورزی

گزارش کمیسیون اجتماعی درخصوص بررسی عملکرد دولت در اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و کیفیت حمایت از معیشت و حفظ قدرت خرید اقتصادی خانوارها

انتخاب رئیس کمیسیون اصل نود با پیشنهاد هیات رئیسه

انتخاب یک نفر از نمایندگان جهت عضویت در هیات نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان

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