مانعی در صدور روادید برای اتباع افغانستان در وزارت امور خارجه وجود ندارد

به گزارش ایلنا، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه در نشست تخصصی سرمایه‌گذاران گردشگری و صنایع‌دستی استان خراسان‌رضوی که با حضور سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، سیدعلی مدنی وزیر امور اقتصادی و دارایی، غلامحسین مظفری استاندار خراسان‌رضوی، علی‌اصغر شالبافیان رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان‌رضوی و جمعی از سرمایه‌گذاران و مدیران ارشد برگزار شد، بر ضرورت رفع موانع داخلی، تقویت اختیارات استان‌ها، تسهیل فعالیت بخش‌خصوصی و توسعه تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه تاکید کرد.

عراقچی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مشکلات فعالان اقتصادی، منشا داخلی دارد، تصریح کرد: «سال گذشته در نشست دیپلماسی استانی در خراسان‌رضوی نیز عمده مشکلات صادرکنندگان و فعالان اقتصادی استان بررسی شد و مشخص شد بخش قابل توجهی از این مسائل به فرآیندهای داخلی در دستگاه‌های مختلف بازمی‌گردد.»

وزیر خارجه کشورمان، تقویت اختیارات استان‌ها را یکی از مسیرهای مؤثر برای حل مسائل اقتصادی دانست و افزود: رئیس‌جمهوری بر افزایش اختیارات استان‌ها تاکید و انگیزه جدی برای این موضوع دارد تا مسائل در همان سطح استانی، با سرعت و شناخت دقیق‌تری حل‌وفصل شود.

وزیر امور خارجه همچنین با اشاره به تجربه اجرای دیپلماسی استانی اظهار کرد: «بسیاری از مسائل میان ایران و کشورهای همسایه، به‌ویژه در مناطق مرزی، می‌تواند در سطح استان‌ها بسیار آسان‌تر و سریع‌تر از سطح پایتخت‌ها حل شود. اگر مشکلی مرزی بین خراسان‌رضوی و افغانستان وجود داشته باشد، حل آن در همان منطقه و میان مقامات محلی بسیار راحت‌تر از آن است که موضوع به کابل و تهران گزارش شود و درگیر فرآیند مذاکرات میان دو پایتخت شویم.»

عراقچی با اشاره به ظرفیت خراسان‌رضوی در تعامل با کشورهای افغانستان، ترکمنستان و پاکستان اظهار کرد: استان خراسان‌رضوی از اختیارات لازم برای توسعه روابط تجاری و رفت‌وآمد با کشورهای همسایه برخوردار است و در این مسیر، هماهنگی با نمایندگی وزارت امور خارجه در استان می‌تواند به تسهیل امور کمک کند.

وی ادامه داد: وظیفه نمایندگی وزارت امور خارجه در خراسان‌رضوی، تسهیل ارتباطات استان با کشورهای همسایه است و این ظرفیت باید بیش از گذشته در خدمت توسعه اقتصادی، تجاری و گردشگری استان قرار گیرد.

وزیر امور خارجه با بیان اینکه کشورهای همسایه از مهم‌ترین ظرفیت‌های اقتصادی ایران در شرایط تحریم محسوب می‌شوند، گفت: «همسایگان ما بزرگ‌ترین فرصت اکنون در سیاست خارجی و همکاری‌های اقتصادی ما هستند.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت گردشگری سلامت میان ایران و افغانستان گفت: «وزارت امور خارجه در زمینه صدور روادید برای اتباع افغانستان مانعی ندارد و آماده است فرآیند صدور روادید برای متقاضیان واقعی، به‌ویژه گردشگران سلامت، تسهیل شود. برای متقاضیان گردشگری سلامت باید سامانه‌ها و فرآیندهای مشخصی طراحی شود تا افراد واجد شرایط بتوانند با سهولت بیشتری وارد کشور شوند و وزارت امور خارجه نیز آمادگی دارد در این زمینه همکاری لازم را انجام دهد.»

عراقچی در ادامه با اشاره به جایگاه مشهد و خراسان‌رضوی در گردشگری کشور اظهار کرد: استان خراسان‌رضوی، جور گردشگری کشور را هم می‌کشد؛ زیارت حرم امام رضا (ع) به‌تنهایی با سه تا چهار میلیون زائر، سهم بسیار بزرگی در گردشگری کشور دارد.

وزیر امور خارجه تصریح کرد؛ وزارت امور خارجه آمادگی دارد در زمینه توسعه نمایشگاه‌ها، فروشگاه‌ها، معرفی ظرفیت‌های گردشگری و عرضه صنایع‌دستی ایران در خارج از کشور با بخش خصوصی همکاری کند. همه نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور موظف‌اند در چارچوب مأموریت‌های خود برای تقویت اقتصاد کشور، جذب منابع، توسعه صادرات و ایجاد اشتغال تلاش کنند.

عراقچی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به ظرفیت صنایع‌دستی کشور، بر ضرورت توسعه بازار مصرف این محصولات تاکید کرد و گفت: «صنایع‌دستی نباید به کالایی برای هدیه دادن محدود شود، بلکه باید جایگاه خود را در سبد مصرفی جامعه و در محیط‌های رسمی، اقامتی و دیپلماتیک نیز پیدا کند. صنایع‌دستی را از یک کالای فقط کادویی خارج کنیم و به کالای مصرفی هم تبدیل کنیم.»

وزیر خارجه کشورمان در پایان تاکید کرد؛ وزارت امور خارجه آمادگی دارد ظرفیت دیپلماسی کشور را بیش از گذشته در خدمت توسعه اقتصادی، گردشگری، صنایع‌دستی و تقویت پیوندهای ایران با کشورهای همسایه قرار دهد.

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