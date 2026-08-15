رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه:
برگزاری مصاحبه متقاضیان کارشناسی رسمی بدون آزمون ویژه اعضای هیات علمی و پزشکی قانونی
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه از برگزاری مصاحبه متقاضیان کارشناسی رسمی بدون آزمون، ویژه اعضای هیات علمی و پزشکی قانونی خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، حسن عبدلیانپور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با اشاره به برگزاری مرحله جدید ارزیابی متقاضیان کارشناسی رسمی بدون آزمون ویژه اعضای هیات علمی و پزشکی قانونی اظهار کرد: در راستای اجرای فرآیند جذب کارشناسی رسمی بدون آزمون، حدود ۱۶۰ نفر از متقاضیانی که دارای مدرک دکتری و حداقل ۱۵ سال سابقه تدریس دانشگاهی هستند و مدارک خود را در سامانه جذب بارگذاری کردهاند، پس از بررسی و تأیید مدارک و احراز شرایط، برای شرکت در مرحله مصاحبه دعوت شدهاند.
وی افزود: این افراد با توجه به شرایطی که برای آنان در نظر گرفته شده است، از شرکت در آزمون کتبی کارشناسی رسمی معاف هستند، اما لازم است سایر مراحل ارزیابی را طی کنند. بر همین اساس، روز پنجشنبه مرحله مصاحبه تخصصی و عمومی این متقاضیان برگزار خواهد شد.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه ادامه داد: مصاحبه تخصصی متقاضیان با حضور اساتید و متخصصان مربوطه در ۳۲ رشته کارشناسی رسمی تخصصی انجام میشود و مصاحبه عمومی نیز با همکاری اداره سنجش و در بستر سامانه جذب برگزار خواهد شد.
عبدلیانپور تصریح کرد: پس از انجام مصاحبهها، امتیازات توسط اداره سنجش جمعبندی و میزان احراز شرایط متقاضیان مشخص خواهد شد. افرادی که موفق به کسب امتیازات لازم شوند، پس از این مرحله وارد فرآیند معمول جذب کارشناسی رسمی ویژه اعضای هیات علمی و پزشکی قانونی خواهند شد.
وی تأکید کرد: معافیت این افراد صرفاً مربوط به آزمون کتبی کارشناسی رسمی است و به معنای معافیت از سایر مراحل ارزیابی و جذب نیست. تمامی متقاضیان باید فرآیند مصاحبه تخصصی و عمومی و ارزیابیهای پیشبینیشده را با موفقیت پشت سر بگذارند.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در پایان خاطرنشان کرد: این فرآیند در ادامه اقدامات و آزمونهای برگزارشده در سال گذشته و با هدف بهرهگیری از ظرفیت علمی و تجربی افراد واجد شرایط و در چارچوب ضوابط مربوط به جذب اعضای هیئت علمی در رشتههای کارشناسی رسمی انجام میشود.