دادستان کل کشور:
ملت ایران ۴۷ سال است با طرد بیگانگان، اداره کشور را به فرزندان خود سپرده است
دادستان کل کشور گفت: به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، ما اکنون در شرایط جدیدی قرار داریم؛ لذا تمامی مدیران و مسئولین باید متناسب با این شرایط، برنامهریزی دقیق و عملکردی شایسته داشته باشند.
به گزارش ایلنا، چهاردهمین جلسه شورای معاونین دادستانی کل کشور به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمد موحدیآزاد دادستان کل کشور، با حضور معاونین وی و مدیران کل معاونت نظارت بر امور دادسراها و ضابطین برگزار شد.
در این نشست، علاوه بر بررسی اولویتهای جاری، عملکرد معاونت نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور و پیشرفتهای حاصل شده در حوزه هوشمندسازی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
تأکید بر ضرورت برنامهریزی متناسب با شرایط حساس کنونی
دادستان کل کشور در ابتدای این نشست، حلول ماه ربیعالاول و اعیاد این ماه پربرکت را به همگان تبریک گفت.
وی در ادامه با اشاره به شرایطی که کشور و منطقه در آن قرار دارند، تصریح کرد: به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، ما اکنون در شرایط جدیدی قرار داریم؛ لذا تمامی مدیران و مسئولین باید متناسب با این شرایط، برنامهریزی دقیق و عملکردی شایسته داشته باشند.
نقد سیاستهای استکبار و جنایات رژیم صهیونیستی
حجتالاسلام والمسلمین موحدیآزاد در بخش دیگری از سخنان خود به ماهیت قدرتهای مستکبر پرداخت و افزود: در طول تاریخ، جبهه باطل همواره از ابزارهای مشخصی برای سلطه استفاده کرده است که خشونت، سیاستکاریِ مبتنی بر دروغ و مدیریت افکار عمومی از طریق رسانهها، از جمله این ابزارهاست. ما شاهد هستیم که رژیم جعلی اسرائیل و آمریکا در طول جنگهای تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه جنایات وحشتناک و خشونتهای بیرویه را علیه مردم بیگناه ما مرتکب شدند؛ از جمله حملات هدفمند به مراکز آموزشی و اماکن غیرنظامی مانند مدرسه شجره طیبه میناب و ورزشگاه لامرد و بیت رهبر عزیز و خانواده ایشان که منجر به شهادت عده زیادی از مظلومان شده است.
وی همچنین با انتقاد از برخورد دوگانه کشورها و رسانههای غربی با حقوق بشر، افزود: استکبار با استفاده از ابزارهای تبلیغاتی، واقعیت را پنهان کرده و ایران را به نقض حقوق بشر متهم میکند، در حالی که خود آنها در برابر جنایات رژیم صهیونیستی و مداخلات آمریکا در منطقه سکوت کرده یا به حمایت از آنها میپردازند. وقت بیداری نخبگان و ملتهای منطقه فرا رسیده است تا برای رهایی از سلطه استکبار و برچیده شدن پایگاههای بیگانه که موجب تضعیف حاکمیت دولتها و تحقیر ملتها میشود، پایان دهند.
تحول دیجیتال در دستگاه قضا؛ کاهش ۱۵ درصدی بازداشتها
دادستان کل کشور با اشاره به دستاوردهای معاونت نظارت، از تحول در نظام تسهیل در تودیع وثیقه و قبولی کفالت خبر داد و گفت: راهاندازی سامانههای هوشمند در حوزه وثیقه از جمله توقیف الکترونیک سپردههای بانکی، سهام و طلا، از موفقیتهای چشمگیر این معاونت است. در آینده نزدیک، طرحهای پایلوتی برای دسترسی الکترونیک قضات به فیش حقوقی کارمندان و بازنشستگان جهت احراز ملائت کفیل و همچنین ارزیابی الکترونیک املاک به مرحله اجرا درخواهد آمد که موجب ارتقای رعایت حقوق شهروندی و کاهش بازداشتها در فرایند اخذ تامین کیفری خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه الکترونیکی شدن امور موجب تسریع در روند رسیدگی شده است، افزود: این تحولات دیجیتال در عمل نیز اثرگذار بوده و حتی در برخی از استانها کاهش ۱۵ درصدی بازداشتهای کوتاه مدت نیز این عامل اثرگذار بوده است.
کادرسازی علمی و ایجاد بانک اطلاعاتی قضات
در راستای تقویت بنیه مدیریتی دستگاه، دادستان کل کشور پیشنهاد ایجاد بانک اطلاعاتی جامع برای نظارت و ارزیابی رفتار و عملکرد قضات دادسرا به ویژه قضات جدیدالورود را برای استعدادیابی صحیح و مناسب از تواناییهای قضات در سمتها و مناصب ضروری توصیف و تاکید کرد: معاون نظارت دادستانها بایستی در این جهت فعالانه وارد شده و ایفاد وظیفه کنند.
وی اظهار داشت: این بانک اطلاعاتی به ما کمک میکند تا استعداد مدیران و رؤسای آینده را از مرحله بالقوه به بالفعل برسانیم و در ارزیابی دقیقتر رفتار و عملکرد قضات، از این دادهها استفاده مفید کنیم. یکی از مصادیق عزیز داشتن قاضی که سفارش رهبر شهیدمان است استفاده صحیح از تواناییهای اوست.
الزام به برنامهریزی و نظارت بر ضابطین
این مقام عالی قضایی همچنین بر ضرورت الزام ضابطین به استفاده از دوربیندر ماموریتها و جلوگیری از هرگونه آمارسازی غیرواقعی در دادسراها تأکید کرد.
حجت الاسلام والمسلمین موحدیآزاد در پایان، خاطرنشان کرد که مدیران دادسراها از بدو انتصاب باید دارای برنامه مشخص و هدفمند باشند و هنگام ورود به حیطه مدیریت، برنامههای خود را ارائه دهند.
در پایان این جلسه، از زحمات فراهانی مدیرکل سابق نظارت، بازرسی و ارزیابی عملکرد و حسنپور مدیرکل سابق دفتر انتصابات تقدیر به عمل آمد و مدیران کل معاونت نظارت، گزارش عملکرد و پیشنهادات خود را ارائه کردند.