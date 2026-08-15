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در پیامی به نخست‌وزیر هند

پزشکیان: اراده ایران بر تقویت روابط همه‌جانبه با هند است

پزشکیان: اراده ایران بر تقویت روابط همه‌جانبه با هند است
کد خبر : 1826077
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رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در پیامی به نخست‌وزیر هند، تاکید کرد: ایران آمادگی دارد در پرتو اعتماد و احترام متقابل و بهره‌گیری از ظرفیت‌های گسترده موجود، گام‌های مؤثرتری برای تحکیم مناسبات دو کشور و تأمین منافع مشترک دو ملت برداشته شود.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در پیامی به «ناراند را مودی» نخست‌وزیر هند با تبریک فرارسیدن هفتادونهمین سالگرد استقلال جمهوری هند، این مناسبت را فرصتی مغتنم در مسیر تعمیق و گسترش روابط دیرینه و همه جانبه میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری هند دانست و تصریح کرد: بی‌تردید، پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی، تمدنی و مردمی میان دو ملت، سرمایه‌ای ارزشمند برای ترسیم افق‌های روشن‌تر در مناسبات دوجانبه بر اساس منافع مشترک به شمار می‌رود.

رئیس‌جمهوری با تاکید بر اراده جمهوری اسلامی ایران برای تقویت بیش از پیش روابط همه‌جانبه با جمهوری هند افزود: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد در پرتو اعتماد و احترام متقابل و بهره‌گیری از ظرفیت‌های گسترده موجود، گام‌های مؤثرتری در جهت تحکیم مناسبات دو کشور و تأمین منافع مشترک دو ملت برداشته شود.

پزشکیان همچنین در این پیام از درگاه خداوند متعال، برای کشور هند، سربلندی، پیشرفت، رفاه و سعادت روزافزون و برای روابط دیرینه دو کشور، استحکام و شکوفایی هرچه بیشتر مسئلت کرد.

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