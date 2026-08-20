هاشم خنفری‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره برکناری مدیرعامل تأمین اجتماعی و این‌که گفته می‌شود طبق قانون، «ابتدا هیأت امنا باید پیشنهاد عزل را مطرح و تصویب کند و سپس وزیر آن را تأیید و حکم مربوطه را صادر کند»، گفت: با توجه به این‌که این اتفاق در زمان تعطیلات رخ داد و همه نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه و درگیر موضوعات مرتبط با این روزها بودند، کمیسیون اجتماعی از این موضوع مطلع شد و در حال بررسی است.

این عضو کمیسیون اجتماعی تاکید کرد: کمیسیون اجتماعی به‌عنوان کمیسیون تخصصی این حوزه، حتماً این موضوع را رصد و بررسی می‌کند. قطعا بررسی خواهیم کرد شرایطی که اتفاق افتاده طبق قانون بوده است یا خیر؟ حتما هم این را اعلام خواهیم کرد.

وی در پاسخ به اینکه چرا این برکناری به یکباره و آن هم در روزهای تعطیل رخ داد و توضیحی هم در این خصوص داده نشد، بیان کرد: بحث در این زمینه در ارتباط با پرداخت حقوق بازنشستگی بوده، ولی هنوز نتیجه قطعی ارائه نشده است. حتماً در اولین فرصت کمیسیون اجتماعی جلسه‌ای با وزیر مربوطه در این خصوص برگزار می‌کند و حتماً این را بررسی خواهد کرد.

خنفری‌پور درباره اینکه آیا مجلس پیگیر این قضیه از وزیر کار است، عنوان کرد: بله؛ کمیسیون اجتماعی کمیسیون تخصصی مرتبط با موضوعات تأمین اجتماعی و وزارت کار است و با توجه به دغدغه‌های کارگران و بازنشستگان و مستمر‌ی‌بگیران، برای ما هم مهم است که چیزی به نفع بازنشستگان و چه موضوعی به نفع کارگران است.

وی گفت: در مورد برکناری مدیرعامل قبلی دوستان ادعایشان این است که در رابطه با عملکرد، تنگناها و شرایطی که در حوزه‌های مرتبط پیش آمده این اقدام صورت گرفته است ولی هنوز بررسی‌های ما ادامه دارد.

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