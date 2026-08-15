پیام تبریک فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور به فرماندهان جدید نیروهای مسلح
امیر سرتیپ علیرضا الهامی، فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور و فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش، در پیامی انتصاب فرماندهان جدید نیروهای مسلح، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمان بسیج مستضعفین را تبریک گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، متن پیام امیر سرتیپ علیرضا الهامی به این شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
انتصاب شایسته سردار سرلشکر خلبان پاسدار علی عبداللهی به عنوان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، امیر سرتیپ کیومرث حیدری به عنوان جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی به عنوان فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سردار سرلشکر پاسدار مصطفی ایزدی به عنوان جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سردار دریادار پاسدار علی عظمایی به عنوان فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حجتالاسلام والمسلمین حسین طائب به عنوان رئیس سازمان بسیج مستضعفین را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض مینمایم.
بیتردید انتصاب فرماندهان مؤمن، انقلابی، ولایتمدار و مجرب در مسئولیتهای خطیر نیروهای مسلح، بیانگر اعتماد و حسن نظر فرمانده معظم کل قوا و زمینهساز تقویت بیش از پیش توان دفاعی و بازدارندگی کشور و ارتقای هماهنگی و همافزایی میان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
اینجانب ضمن تبریک مجدد این انتصابات، از درگاه خداوند متعال برای فرماندهان گرانقدر، توفیق روزافزون در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و پاسداری از عزت، استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور را تحت عنایات حضرت ولیعصر(عج) و رهنمودهای فرمانده معظم کل قوا، حضرت امام خامنهای(مدظلهالعالی)، مسئلت مینمایم.
فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور و فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
سرتیپ علیرضا الهامی