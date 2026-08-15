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سخنگوی دولت:

جنایت جنگی مدرسه میناب از یاد ایرانیان پاک نمی‌شود

جنایت جنگی مدرسه میناب از یاد ایرانیان پاک نمی‌شود
کد خبر : 1826012
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سخنگوی دولت اظهار کرد: ۱۶۸ روز از شهادت فرزندان ایران در میناب و لامرد گذشت؛ اما جنایت جنگی با گذشت روزها از یاد یک ملت پاک نمی‌شود.

به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

« ۱۶۸ روز از شهادت فرزندان ایران در میناب و لامرد گذشت؛ اما جنایت جنگی با گذشت روزها از یاد یک ملت پاک نمی‌شود.حضور خانواده ماکان نصیری در هیروشیما، پیوند دو روایت از رنج جنگ بود؛ از هیروشیما تا میناب، زمان می‌گذرد، اما رنج قربانیان و جنایتِ جنایتکاران فراموش نمی‌شود.»

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