گزارش دیوان محاسبات از اجرا نشدن سازوکار کنترل کالاهای اساسی واردشده با ارز ترجیحی

به گزارش ایلنا، دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: بررسی‌های این نهاد نظارتی از نحوه اجرای تکالیف مقرر در ماده (۱۲) آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران نشان می‌دهد، بدلیل ارائه ناقص و غیرقابل اتکای اطلاعات از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط، از جمله وزارت جهاد کشاورزی، حسابرسی ویژه موجودی کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی واردشده با ارز ترجیحی توسط سازمان حسابرسی انجام نشده و گزارش قانونی آن نیز به کارگروه مربوطه ارائه نگردیده است.

طبق اعلام دیوان محاسبات، عدم اجرای مؤثر این سازوکار، امکان احراز میزان عرضه، نحوه قیمت‌گذاری، وصول مابه‌التفاوت ناشی از تعدیل نرخ ارز و شناسایی انحراف از مقررات را با اخلال مواجه کرده است.

دیوان محاسبات همچنین با اشاره به گزارش‌های واصله درباره عرضه بخشی از این کالاها با قیمت‌های آزاد، اعلام می‌دارد؛ کارگروه موضوع ماده (۱۲)، علی‌رغم مسئولیت قانونی در پیگیری و نظارت بر اجرای تکالیف مقرر، اقدام مؤثر و مستندی در این خصوص ارائه نکرده است که مراتب در دست اقدام این نهاد نظارتی است.