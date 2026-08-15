خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس قوه قضاییه:

تنگه هرمز بخشی جدایی‌ناپذیر از قلمرو حریمی و مرزی ایران است

تنگه هرمز بخشی جدایی‌ناپذیر از قلمرو حریمی و مرزی ایران است
کد خبر : 1825946
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس قوه قضاییه نوشت: از منظر حقوق بین‌الملل و موازین حاکمیت ملی نیز، تعلق تنگه هرمز به ایران، یک واقعیت مصرح و منصوص است.

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در واکنش به ادعا‌های گزاف ترامپ درباره تنگه هرمز در فضای مجازی نوشت: اراجیف و اَباطیل رئیس‌جمهور جنایتکار آمریکا درخصوص تنگه هرمز، سَر در توهمات این فرد سبک‌مغز دارد. در عالم واقع، مالک و فرمانروای این آبراه مهم جهانی، ایران اسلامی است. 

ما در عرصه سخت نظامی به ترامپ و دارودسته‌اش ثابت کردیم که تنگه هرمز بخشی جدایی‌ناپذیر از قلمرو حریمی و مرزی ایران است و هرگونه ماجراجویی در آن، هر نیروی متجاوز و ماجراجویی را منهدم و مُنهزم می‌کند. 

از منظر حقوق بین‌الملل و موازین حاکمیت ملی نیز، تعلق تنگه هرمز به ایران، یک واقعیت مصرح و منصوص است.

ترامپ در زمین سخت سیاست و نبرد نظامی، یک بازنده تمام عیار است؛ آنچه مایه تسلی‌خاطر و تشفی ذهن مشوش این جرثومه زشتی و تباهی است، همین ادا و اطوار‌های مجازی و ژاژخایی‌های اوست.

ترامپ و مشاورانش باید بدانند که چکمه‌ی استکبار، هرگز بر تنگه هرمز نخواهد سایید. کاری که ناو‌های چندین میلیارد دلاری از پسش برنیامد، با چند توییت و سخنرانی، حاصل نمی‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل

فروشگاه عطر لیلیوم

خرید عطر