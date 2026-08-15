به گزارش ایلنا، نهاد نظارتی دیوان محاسبات در گزارشی اعلام کرد با اجرا نشدن مؤثر این سازوکار، امکان احراز میزان عرضه، نحوه قیمت‌گذاری، وصول مابه‌التفاوت ناشی از تعدیل نرخ ارز و شناسایی انحراف از مقررات را با اخلال مواجه کرده است

دیوان محاسبات همچنین با اشاره به گزارش‌های واصله درباره عرضه بخشی از این کالا‌ها با قیمت‌های آزاد، اعلام می‌دارد کارگروه موضوع ماده (۱۲)، علی‌رغم مسئولیت قانونی در پیگیری و نظارت بر اجرای تکالیف مقرر، اقدام مؤثر و مستندی در این خصوص ارائه نکرده است که مراتب در دست اقدام این نهاد نظارتی می‌باشد.

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