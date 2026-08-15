به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، مراسم چهل‌وهفتمین سالگرد شهادت خلبان شهید محمد نوژه با حضور امیر سرتیپ دوم خلبان مهدی کرمی، ارشد نظامی ارتش در استان همدان و فرمانده پایگاه هوایی شهید نوژه، حجت‌الاسلام والمسلمین نقی باقری، امام جمعه شهرستان کبودرآهنگ، جمعی از مسئولان شهرستان و کارکنان نیروهای مسلح در مصلای نماز جمعه شهرستان کبودرآهنگ برگزار شد.

امیر سرتیپ دوم خلبان مهدی کرمی در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمد نوژه، اظهار کرد: بصیرت بی‌نظیر و شجاعت شهید محمد نوژه باعث جاودانگی و نیک‌نامی این شهید والامقام شد.

وی افزود: شهید نوژه با شناخت درست از شرایط حساس کشور و با تکیه بر ایمان، شجاعت و روحیه مسئولیت‌پذیری، مسیر دفاع از میهن و آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را برگزید و نام خود را در تاریخ پرافتخار نیروهای مسلح ماندگار کرد.

فرمانده پایگاه هوایی شهید نوژه با تأکید بر اینکه راه شهدا همچنان ادامه دارد، گفت: شهدای گرانقدر و نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران، حفظ کیان، استقلال و آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را وظیفه ذاتی خود می‌دانند و در هر شرایطی برای دفاع از کشور و امنیت مردم آماده هستند.

امیر سرتیپ دوم خلبان کرمی خاطرنشان کرد: امروز نیز کارکنان نیروهای مسلح با الهام از مکتب شهدا و با تکیه بر ایمان و روحیه جهادی، آماده‌اند تا در برابر هرگونه تهدید و توطئه دشمنان، از عزت و امنیت ایران اسلامی دفاع کنند.

در ادامه این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین نقی باقری، امام جمعه شهرستان کبودرآهنگ، با اشاره به جایگاه والای شهدا و فرهنگ ایثار و شهادت، گفت: فرهنگ شهادت و رشادت‌های مثال‌زدنی شهدای گرانقدر، برگرفته از مکتب عاشورا و آموزه‌های حسینی است.

وی افزود: شهدا با تأسی از مکتب حضرت سیدالشهدا(ع)، در مسیر دفاع از حق و حقیقت گام برداشتند و با نثار جان خود، درس ایستادگی، عزت و آزادگی را به ملت ایران آموختند.

امام جمعه شهرستان کبودرآهنگ با تأکید بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا، اظهار کرد: معرفی سیره و شخصیت شهدا به نسل جوان، تنها گرامیداشت یک واقعه تاریخی نیست، بلکه انتقال یک فرهنگ و هویت ارزشمند به نسل‌های آینده است و باید تلاش کنیم جوانان امروز با اهداف، آرمان‌ها و سبک زندگی شهدا بیشتر آشنا شوند.

وی تصریح کرد: شهید محمد نوژه از جمله شهدایی است که نام و یاد او با شجاعت، بصیرت و دفاع از میهن اسلامی گره خورده و برگزاری چنین مراسمی فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های شهدا و تقویت روحیه ایثار و مسئولیت‌پذیری در جامعه است.

شهید سرلشکر خلبان محمد نوژه از خلبانان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بود که در ۲۵ مرداد سال ۱۳۵۸، در حالی که روزه‌دار بود، در راه دفاع از انقلاب و میهن اسلامی به فیض شهادت نائل آمد.

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