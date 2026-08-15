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غریب آبادی:

تنگه هرمز فقط با فرمان ایران بسته و باز می‌شود

تنگه هرمز فقط با فرمان ایران بسته و باز می‌شود
کد خبر : 1825840
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معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزیر امور خارجه در پاسخ به اظهارات گستاخانه دونالد ترامپ در مورد تنگه هرمز تصریح کرد، تنگه هرمز فقط با فرمان ایران بسته و باز می‌شود.

به گزارش ایلنا، کاظم غریب آبادی در صفحه شخصی خود نوشت: «ترامپ گفته بعد از شکست ایران، بزودی تنگه هرمز را قلمرو آمریکا اعلام خواهد کرد!»

وی افزود: «تنگه هرمز را نه با توییت می‌توان تصاحب کرد و نه با ناو هواپیمابر، نه با صدور فرمان و نه با سخنرانی انتخاباتی. ایران نه از تهدید می هراسد و نه با نمایش قدرت مرعوب می‌شود.»

غریب آبادی همچنین در توئیت دیگری تصریح کرد: یکبار برای همیشه واقعیت را بپذیرید: تا اینجا، شکست های راهبردی و سنگینی خوردید؛ تنگه هرمز ایرانی بوده، هست و خواهد بود؛ این تنگه فقط ذیل فرمان ایران بسته و باز خواهد شد و مادامی که واقعیت شکست را نپذیرید و دست از اوهام پردازی برندارید، ایران به اعمال محاصره ادامه خواهد داد.

 

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