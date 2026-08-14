به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت؛ دختران وزنه‌بردار ایران با نخستین نایب‌قهرمانی آسیا، یک «اولین» ارزشمند را به نام خود ثبت کردند. دختران ایران بارها در عرصه‌های مختلف توانایی خود را به اثبات رسانده‌اند. تلاش ما این است که مسیر پیشرفت را برای این نسل با استعداد، آینده‌دار و افتخارآفرین هموارتر کنیم.