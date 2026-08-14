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پزشکیان:

دختران وزنه‌بردار ایران با نایب قهرمانی آسیا، یک «اولین» ارزشمند را به نام خود ثبت کردند

دختران وزنه‌بردار ایران با نایب قهرمانی آسیا، یک «اولین» ارزشمند را به نام خود ثبت کردند
کد خبر : 1825822
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رئیس‌جمهور تاکید کرد: دختران وزنه‌بردار ایران با نخستین نایب‌قهرمانی آسیا، یک «اولین» ارزشمند را به نام خود ثبت کردند.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت؛ دختران وزنه‌بردار ایران با نخستین نایب‌قهرمانی آسیا، یک «اولین» ارزشمند را به نام خود ثبت کردند. دختران ایران بارها در عرصه‌های مختلف توانایی خود را به اثبات رسانده‌اند. تلاش ما این است که مسیر پیشرفت را برای این نسل با استعداد، آینده‌دار و افتخارآفرین هموارتر کنیم.

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