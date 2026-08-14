قالیباف:
با همه وجودم میگویم برای من هیچ فرقی بین امام شهید و رهبر معظم انقلاب نیست
رییس قوه مقننه گفت: من با همه وجودم، این را میگویم و باورم این است که برای من امام کبیرمان و بین امام شهیدمان و امروز با رهبر معظم انقلاب اسلامی فرقی ندارند؛ حکم، حکم ولایت است، حکم، حکم رهبری است.
به گزارش ایلنا، محمد باقر قالیباف در نشستی با جمعی از نخبگان فرهنگی کشور اظهار داشت: با همه وجودم میگویم که برای من هیچ فرقی بین امام شهید و رهبر معظم انقلاب نیست، حکم، حکم ولایت و رهبری است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یاد کنیم از امام شهیدمان؛ کسی که با گفتارش، با رفتارش و با عملش، به همه ما آموخت، آموزش داد، تربیت کرد و گامبهگام هدایت کرد.
وی افزود: او بود که ما را با مفاهیمی مثل شهادت، شجاعت، قیام، مبارزه، استکبارستیزی، ظلمستیزی، مقاومت، وحدت، عقلانیت، عدالت و معنویت آشنا کرد و به ما آموزش داد.
قالیباف تصریح کرد: در کنار اینها، به ما آموخت فکر کنیم؛ به ما محبت و گذشت را آموخت؛ روش زندگی را به ما آموخت. او به ما کار تشکیلاتی و خودباوری و مردمسالاری یاد داد
رییس قوه مقننه گفت: من با همه وجودم، این را میگویم و باورم این است که برای من امام کبیرمان و بین امام شهیدمان و امروز با رهبر معظم انقلاب اسلامی فرقی ندارند؛ حکم، حکم ولایت است، حکم، حکم رهبری است.