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گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و اتریش

گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و اتریش
کد خبر : 1825713
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وزیر امور خارجه اتریش عصر پنج‌شنبه و وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، به صورت تلفنی، درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، گفت‌وگو و تبادل نظر کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان، ضمن تشریح آخرین تحولات منطقه از جمله گفت‌وگوهای ایران-عمان برای تنظیم سازوکارهای مدیریت آتی تنگه هرمز، خاطرنشان کرد که وضعیت موجود نتیجه تجاوز غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران است و علیرغم اینکه جمهوری اسلامی ایران با حسن نیت وارد فرآیند دیپلماتیک شد و تفاهم خاتمه جنگ نیز در ۲۸ خردادماه امضاء گردید، طرف آمریکایی با نقض مفاد تفاهم و اعمال تحریم دریایی علیه ایران و حملات گسترده علیه اهداف نظامی و غیرنظامی ایران موجب تشدید تنش و ناامن‌شدن تنگه هرمز شد. 

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به تداوم جنایات شنیع رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه و لبنان، موضع انفعالی اتحادیه اروپایی و حمایت‌های همه‌جانبه برخی کشورهای اروپایی از این رژیم را عامل عمده تداوم اشغالگری و نسل‌کشی در فلسطین اشغالی دانست و خواستار تجدید نظر اتحادیه اروپایی در رویکردهای خود در قبال مسائل منطقه غرب آسیا شد. 

عراقچی همچنین موضع مداخله‌جویانه اتحادیه اروپا علیه ایران و حمایت آن‌ها از عناصر تروریستی ضد ایرانی را محکوم کرد. 

بئاته ماینل رایزینگر، وزیر خارجه اتریش در این تماس تلفنی ضمن تشریح موضع کشورش در خصوص اوضاع منطقه، بر اهمیت بازگشت ثبات و امنیت در منطقه و عادی شدن شرایط از طریق راه حل‌های دیپلماتیک تاکید کرد.

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